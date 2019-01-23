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Sazlı sözlü seçim çalışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

İZMİR’de AK Parti’nin Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu (50), renkli bir seçim kampanyası yürütüyor. Spor yapmayı çok seven, müziğe ilgisi olan Eroğlu seçmenle buluşmasında Ege türkülerini söylüyor.

Sazlı sözlü seçim çalışması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de AK Parti’nin Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu (50), renkli bir seçim kampanyası yürütüyor. Spor yapmayı çok seven, müziğe ilgisi olan Eroğlu seçmenle buluşmasında Ege türkülerini söylüyor. Kızı ve oğlunun seçim çalışmalarına katıldığı Eroğlu, "En büyük destekçim onlar" diyor.
AK Parti, yerel seçimde İzmir'in en büyük ilçelerinden Konak'ta partinin emektarlarından mimar Melek Eroğlu'nu aday gösterdi. Her seçim döneminde partinin mutfağında görev alarak adayların kamyanyalarını yönetip, stratejilerini belirleyen Melek Eroğlu, şimdi aday olarak sahada. Hukuk fakültesi son sınıfta okuyan kızı Büşra (21) ile endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan ve yurt dışında yüksek lisans yapan ancak annesinin seçim çalışmasına katkı sunmak için Türkiye’ye dönen Burak (25) da seçim çalışmalarına katıldı. Spor yapmayı çok seven, müziğe de ilgisi olan Melek Eroğlu, zaman zaman seçmen için türkü de söylüyor.
Eroğlu, ailesinin desteğiyle moral bulduğunu belirterek, "Aile olmazsa olmaz. En büyük destekçim onlar. Eşim de destek veriyor. Alanda olmak zor. Gece yok, gündüz yok, onların desteği olmazsa, zor olur" dedi. Siyasetin yanı sıra şarkı söylemeyi de çok sevdiğine dikkat çeken Eroğlu, seçmenle buluşmasında Ege türkülerini söylüyor. Bir partilinin gitarı eşliğinde 'İzmir'in kavakları' adlı türküyü seslendiren Eroğlu, şöyle dedi:
"Üniversite yıllarında müzikle uğraştım. Şarkı söylemeyi seviyorum. Türküleri çok seviyorum. Türküleri gönülden hissetmek lazım, zaten gönülden hissettiğiniz zaman, dilden bir şeyler çıkıyor. Seçim çalışmalarım esnasında da söylüyorum. Spordan hiç kopmadım. Hobilerim siyaset hayatına da yansıyor. Spor yapmanın faydalarını seçim alanlarında da görüyorum."
‘HERKESİN SIKINTISI ORTAK’
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya da seçim çalışmalarında destek veren Eroğlu, Konak'ın 2 bin 500 hektarlık çok geniş bir alana sahip oluştuğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Biz çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızı yaparken Konak'ın çok kültürlülüğünü, çoğulculuğunu gördük. Ama herkesin ortak noktası hizmet alamadıkları yönünde. Göztepe'de de bulundum, Gültepe'de de, Ege mahallesinde de bulundum. Herkesin ortak sıkıntısı aynı. Yeteri kadar, hak ettikleri değeri alamadıklarından bahsediyorlar. 21'inci yüzyılda bir insanın, ‘kapalı pazar yeri yok' demesi, beni üzülüyor, Aynı zamanda utanıyorum. Nasıl bir cevap vereceksiniz? Sahil kesimlerine iniyorsunuz, oranın sorunları daha farklı. Sürekli kaldırımlar yenileniyor, kaldırılıyor. Başka bir işleri yok. Roman vatandaşların olduğu mahallelere gidiyoruz, orada hiç bir çalışma yapılmamış."
‘KONAK’I CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ’
Her bölgenin kendine özgü sorunlarının bulunduğunu kaydeden Melek Eroğlu, "Sorunlar var ama çözülmeyecek sorunlar değil. Yapmadığımız işler de değil" dedi. Seçim bölgesine dair hayallerini de anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
“Burayı kültür, tarih, sanat ve ekonomi alanında cazibe merkezi haline getirmek istiyorum. Limandaki turisti Basmane'ye kadar sokabilmeliyiz, buranın güzelliğini gösterebilmeliyiz. Kemeraltı'nı saat 17.00'de kapanan bir yer değil, geceye kadar yaşayan bir mekan haline getirmemiz lazım. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Projelerimiz hazır."

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Sazlı sözlü seçim çalışmasıSazlı sözlü seçim çalışmasıSazlı sözlü seçim çalışmasıSazlı sözlü seçim çalışması

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