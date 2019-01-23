Sazlı sözlü seçim çalışması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de AK Parti’nin Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu (50), renkli bir seçim kampanyası yürütüyor. Spor yapmayı çok seven, müziğe ilgisi olan Eroğlu seçmenle buluşmasında Ege türkülerini söylüyor. Kızı ve oğlunun seçim çalışmalarına katıldığı Eroğlu, "En büyük destekçim onlar" diyor.

AK Parti, yerel seçimde İzmir'in en büyük ilçelerinden Konak'ta partinin emektarlarından mimar Melek Eroğlu'nu aday gösterdi. Her seçim döneminde partinin mutfağında görev alarak adayların kamyanyalarını yönetip, stratejilerini belirleyen Melek Eroğlu, şimdi aday olarak sahada. Hukuk fakültesi son sınıfta okuyan kızı Büşra (21) ile endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan ve yurt dışında yüksek lisans yapan ancak annesinin seçim çalışmasına katkı sunmak için Türkiye’ye dönen Burak (25) da seçim çalışmalarına katıldı. Spor yapmayı çok seven, müziğe de ilgisi olan Melek Eroğlu, zaman zaman seçmen için türkü de söylüyor.

Eroğlu, ailesinin desteğiyle moral bulduğunu belirterek, "Aile olmazsa olmaz. En büyük destekçim onlar. Eşim de destek veriyor. Alanda olmak zor. Gece yok, gündüz yok, onların desteği olmazsa, zor olur" dedi. Siyasetin yanı sıra şarkı söylemeyi de çok sevdiğine dikkat çeken Eroğlu, seçmenle buluşmasında Ege türkülerini söylüyor. Bir partilinin gitarı eşliğinde 'İzmir'in kavakları' adlı türküyü seslendiren Eroğlu, şöyle dedi: