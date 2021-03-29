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“Saz”lı uyuşturucu sevkiyatı narkotimlere katıldı

29.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda saz içerisinde gizlenmiş ekstazi ve esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

“Saz”lı uyuşturucu sevkiyatı narkotimlere katıldı

Çorum’da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda saz içerisinde gizlenmiş ekstazi ve esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Çorum’a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotimler yaptıkları çalışmalar sonucu 2 kişi gözaltına aldı. Narkotik polisinin yaptığı aramada saz içerisine gizlenmiş halde bin 2 adet ekstazi hap ile, iki parça halinde toplam 10,82 gram esrar maddesi ele geçirildi.
“Uyuşturucu Madde Nakil ve Ticareti” soruşturma suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılar adli makamlarca tutuklanarak L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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