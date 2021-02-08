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Sazlık yangınında arılarını kurtarmak isterken canından oluyordu

08.02.2021 21:28 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yanan sazlık alandaki arı kovanlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar ve yangına müdahale eden itfaiye erleri, arıların saldırısına uğradı.İznik Gölü Karasu Deresi mevkiindeki sazlık alanda yangın çıkmıştı.

Bursa’da yanan sazlık alandaki arı kovanlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar ve yangına müdahale eden itfaiye erleri, arıların saldırısına uğradı.
İznik Gölü Karasu Deresi mevkiindeki sazlık alanda yangın çıkmıştı. Lodosun da etkisiyle büyüyen alevler, sazlık içinde bulunan 30 adet arı kovanını tehdit etti. Arı kovanlarını alevlerin içinden kurtarmak isteyen çevre sakinleri ve itfaiye erleri arıların saldırısına uğradı. Kovanlardan etrafa dağılan arılar, yangını görüntüleyen gazetecileri, köy muhtarı Zeki Bayrak ve 3 vatandaşı soktu. Alevlerin arasından arı kovanları kurtarılırken, çıkan yangında 100 dönüm sazlık alan küle döndü. Bölgede itfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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