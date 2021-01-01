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SBK Holding ‘kara para’ soruşturması: 1 şüpheli tutuklandı

01.01.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi olan 11 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding’e yönelik yürütülen kara para soruşturması kapsamında, 132 milyonluk vurgun ortaya çıkarılmıştı.

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi olan 11 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding’e yönelik yürütülen kara para soruşturması kapsamında, 132 milyonluk vurgun ortaya çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda, aranan 19 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden Kamil Feridun Ö., Ayşe Nil Y. ve Ziyaattin B. tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Kamil Feridun Ö. tutuklanırken, şüpheliler Ayşe Nil Y. ve Ziyaattin B., konutu terk etmemek ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yurtdışında olduğu öğrenilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ile ‘dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık’ suçlarından hakkında verilen yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün 17 Kasım tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldığı öğrenildi.

Bunun yanı sıra Korkmaz’ın mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince 6 Kasım tarihinde kaldırıldığı öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Cesim Parlak, müvekkilinin işleri nedeniyle yurtdışına gittiğini, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olmadığı için resmi yollarla çıkış yaptığını ve işlerini bitirdiğinde gelerek ifade vereceğini kaydetti.

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