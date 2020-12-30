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  4. SBK Holding patronunun eşi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağırıldı

SBK Holding patronunun eşi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağırıldı

30.12.2020 20:50 | Son Güncelleme:
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Şirketleri aracılığıyla kara para akladığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi Gökçen Korkmaz, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağırıldı.Şirketleri aracılığıyla kara para akladığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi Gökçen Korkmaz’ın, ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığı öğrenildi.

Şirketleri aracılığıyla kara para akladığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi Gökçen Korkmaz, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağırıldı.
Şirketleri aracılığıyla kara para akladığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışında olduğu tespit edilen SBK Holding patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi Gökçen Korkmaz’ın, ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldığı öğrenildi. Gökçen Korkmaz’ın, akşam saat 20.00 sıralarında avukatı ile birlikte İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine geldiği ve ifade verme işlemine başlandığı kaydedildi.

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