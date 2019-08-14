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SBÜ, Özbekistan ve Filipinler'de eğitime başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Somali ve Sudan'dan sonra Özbekistan'da ve Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde kurulan kampüslerde eğitim hayatına başlıyor - Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü SBÜ Öğretim Görevlisi Mesut İkiz: - "Hedef yetişmiş elemanların ülkelerine faydalı olmaları, ülkelerini geliştirmeleri adına faaliyetlerde bulunmaları"

KAAN BOZDOĞAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) Sudan ve Somali'nin ardından Filipinler ve Özbekistan'da kurduğu kampüslerde eğitim başlıyor.

SBÜ, Somali'deki Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sudan'daki Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ardından yurt dışındaki kampüs sayısını arttırıyor. Üniversite bu kapsamda, Filipinler'e ve Özbekistan'a da kampüs kurdu.

Filipinler'in Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde inşası tamamlanan ve tefrişatı yapılacak olan Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim hayatının önümüzdeki ay başlaması hedefleniyor.

Okulun kurucu müdürü SBÜ Öğretim Görevlisi Mesut İkiz, AA muhabirine, 240 öğrenci kapasiteli, 4 derslikli okulun hizmete açılması için resmi işlemleri tamamladıklarını, planlamalara göre eylülde eğitime başlanılacağını söyledi.

Daha önce Sudan'daki okulun proje müdürlüğünü yaptığını belirten İkiz, bölgedeki Politeknik Üniversitesi ile (Polytechnic College) iş birliği halinde olduklarını belirtti.

Okulun özel üniversite statüsünde olacağına vurgu yapan İkiz, ilk etapta İlk ve Acil Yardım ve Hasta Bakım Hizmetleri bölümlerinde eğitim verileceğini duyurdu.

İkiz, anlaşmalar çerçevesinde uygun görülmesi halinde Türkiye'de yüksek lisans eğitimi almış bölge insanının okulda eğitimen olarak çalışabilmesini planladıklarını ifade etti.

Bölgenin özerlik kazandığını ancak bazı büyük hastanelerin halen Filipinler Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğunun altını çizen İkiz, bu durumun prosedürleri zaman zaman aksattığını anlattı.

Kampüs yerleşkesinde sosyal alanların da bulunacağını da kaydeden İkiz, "Güzel, geniş, ferah bir bahçesi var, yeşillik. Öğrencilerin izlediğimiz kadarıyla basketbola yatkınlığı var. O tür sosyal ya da sportif faaliyetler çok rahat yapılabilir." diye konuştu.

- "SBÜ'nün hedefi ülkelerine faydalı olmalarını sağlamak"

İkiz, Bangsamoro'da öğrencilerin eğitime aç olduğunu, bölge halkının sağlık sektörüne ayrı önem verdiğini söyledi.

Ülkeden beyin göçü yaşandığını ve bu durumun biraz olsun önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getiren İkiz, "SBÜ'nün hedefi yabancı ülkelerdeki, Afrika'daki, Filipinler'deki öğrencilerin Türkiye'ye gelip, master, doktora, lisans yapıp, tecrübe ve bilgi edinerek kendi ülkelerine geri dönüp ülkelerine faydalı olmalarını sağlamaktır." dedi.

İkiz, "Hedef yetişmiş elemanların ülkelerine faydalı olmaları, ülkelerini geliştirmeleri adına faaliyetlerde bulunmaları." değerlendirmesinde bulundu.

İkiz ayrıca, Özbekistan'ın Buhara kentinde de üniversiteye bağlı meslek yüksekokulu ve tıp fakültesinin kurulduğunu hatırlatırken, eylülde öğrenci alımına başlanılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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