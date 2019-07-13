İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesince (SBÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde açılan sergi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları anlatan fotoğraflardan oluşuyor.

Serginin açılışında konuşan SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, "Bir yanımızda kapanan köprü manzaralarının, bombalanan şehirlerin hüznü, öbür tarafımızda bütün bu manzarayı sadece saatler içinde değiştirebilmenin coşkusu var. Bir yanımızda gerçek bir askeri temsil eden Ömer Halisdemir'i kaybetmenin hüznü var, diğer yanımızda bu ülkenin düşmanlarının paralı askeri Semih Terzi'yi avlamanın kıvancı." ifadelerini kullandı.

Pençe, 15 Temmuz'un bir işgal girişimine karşı doğrudan milletin çıplak eliyle silahları erittiği, tankları ezdiği bir gün olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi ailesinden helallik alarak çıktığı yoldan bir daha geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır. Tankın değil, halkın, tüfeğin değil, imanın kazandığı, tüm karanlıklara karşı aydınlık bir başlangıçtır. Bu milletin hür iradesine her dönemde bir darbe indi ama 15 Temmuz'da yüreğinde iman olanlar yüreksiz silahlara direndi. Geçit vermedi. O gece, İstiklal Marşı'nın kelime kelime, yeniden yazıldığı gecedir. 15 Temmuz, dünyanın şer güçlerinin bir araya gelip yazdığı bir hezimet hikayesidir.

Açılış konuşmalarının ardından sergide yer alan eserler davetlilerle gezildi. Sergi, 18 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

