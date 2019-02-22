SBÜ'den, KPSS ön lisansta önemli başarı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin lisans-ön lisans bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yaptığını, bu bağlamda mezunların iş bulma sorunu yaşama ihtimalinin neredeyse hiç olmadığını belirterek, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi sonuçlarının da bunu gösterdiğini bildirdi.

SBÜ'den yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, en az 50 öğrencisi sınava katılan üniversitelerin puan ortalamalarına bakıldığında SBÜ Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin 74,52 puan ortalamasıyla ikinci sırada yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu raporlarla üniversitelerin ve adayların durumlarının net şekilde ortaya konulabildiği belirtildi. Ayrıca raporun bundan sonraki sınavlarda da yöntem ve strateji belirlenmesi bakımından önemli olduğu bildirildi.

- "Sağlık sektörü işsizliğin en az olduğu sektörler arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, sağlık sektörünün hem Türkiye hem de küresel ölçekte hızlı büyüyen alanlar arasında yer aldığını kaydetti.