Tıpta "Derin Ven Trombozu" olarak bilinen derin toplardamarların pıhtı ile tıkanması durumunda tıkanıklık erken dönemde açılmazsa, "post trombotik sendrom" denilen bir sendromun ortaya çıktığını belirten Suat Doğancı, bu durumun hastaları malül hale getirebileceğini ve yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürdüğünü ifade etti.

"Tıkalı damarların stentle veya stent artı cerrahi yöntemler kullanılarak açılmasıyla ilgili tedaviler dünyada yeni uygulanmaya başlandı. Biz de bu tedavileri ülkemizde 2 yıl önce başlattık ve belli bir mesafeye geldik. Bu ameliyatlar yurt dışındaki doktorlar için de yeni. Bunlar, yurt dışında çok bilinen yöntemler olmadığı için meslektaşlarımız düzenlediğimiz bu kurslar aracılığıyla gelip, görüp, bu konu hakkında bilgi aldıktan sonra belki gidip kendi ülkelerinde bu tedavilere başlayacaklar."

Kursiyer doktorlar ise edindikleri bilgi ve deneyimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Eğitime İngiltere'den katılan Dr. James Kirk de alanında uzman isimlerden stent kullanma ve cerrahi tekniklerle ilgili eğitimler aldıklarını belirterek, bu eğitimlerin yararlı olduğunu ifade etti.

Doktorların birbirlerinden yeni metotlar öğrendiklerini aktaran Kirk, bunun iyi bir çalışma olduğunu söyledi.

Güney Afrika'dan katılan Dr. Muhammed Zakı Shaık ise vakayı gözlemleme imkanı bulduklarını ve bunun yararlı olduğunu kaydetti.

