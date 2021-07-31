Scarlett Johansson’a Disney’den yanıt geldi

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun bir gecikme döneminden sonra, Black Widow nihayet bu ayın başlarında 9 Temmuz’da gösterime girdi. Geçen yıl ülke genelinde sinemalar kapanmaya başlayınca, birçok stüdyo filmlerini çevrimiçi olarak akış yoluyla yayınlama kararı aldı.

Bu, sonunda bazı yapımların aynı gün sinemalarda ve çevrimiçi yayınlanmasına yol açtı. Black Widow‘un gösterime girme zamanı geldiğinde, film gösterime girdi ve Premier Access’e sahip kullanıcılar için aynı gün Disney+’da yayınlandı.

Bugün erken saatlerde, Johansson’ın Disney’e karşı dava açtığını, çünkü Black Widow’un Disney’in yayın akışında yayınlanmasının sözleşmesinin ihlali olduğuna inandığını belirten raporlar ortaya çıktı.

Johansson’ın kazancı, filmin gişedeki başarısından etkilendiğinden, izleyicilerin filmi evde daha düşük bir fiyata izleme seçeneği, oyuncunun işine gelmiyor. Şimdi, şirket, Johansson’ın Black Widow hakkındaki davasına bir yanıt verdi.

The New York Times muhabiri Brooks Barnes, Disney’in açıklamasını Twitter’da paylaştı. Disney, Johansson’un sözleşmesine tamamen uyduklarını iddia ediyor ve ayrıca Johansson’ın maaşının olumsuz etkilenmediğini iddia ediyor. Disney’in tam açıklaması şu şekilde: “Bu dosyalamanın hiçbir değeri yok. Disney, Bayan Johansson’ın sözleşmesine tamamen uydu ve dahası, Black Widow, Disney+’ta Premier Erişim ile bugüne kadar aldığı 20 milyon doların üzerine ek tazminat da kazandı.” Davanın sonucu önümüzdeki haftalarda belli olacak.

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