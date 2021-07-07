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Scarlett Johansson ikinci çocuğuna hamile

07.07.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Scarlett Johansson ikinci çocuğuna hamile

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson'un gözlerden uzak olma sebebi ortaya çıktı. Johansson'un ikinci çocuğuna hamile olduğu ve doğuma çok az bir süre kaldığı öğrenildi.

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Romain Dauriac’la evliliğinden 6 yaşında kızı Rose Dorothy Dauriac olan Johansson, şimdiki eşi Colin Jost’la ilk kez bir çocuk dünyaya getirecek. Yıldız oyuncu Black Widow’u merkeze alan ve aynı ismi taşıyan filmin etkinliklerine internet üzerinden katılmıştı.

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Marvel Evreni'nde son kez Black Widow (Kara Dul) ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Johansson vedası hakkında konuşmuştu. Yıldız oyuncu "Marvel ailemle birlikte çalıştığım harika bir 10 yıldı. Hep sabırsızlıkla beklediğim gibi her 18 ayda ya da 2 yılda bir onları görmemeyi özleyeceğim. Ama gerçekten bu filmle gurur duyuyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johansson
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