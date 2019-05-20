MAGAZİN

Scarlett Johansson ile Colin Jost nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

Hollywood’un ünlü oyuncuları Scarlett Johansson ve Colin Jost nişanlandı. Bu, Johansson’ın üçüncü, Jost’un ise ilk evliliği olacak.

Scarlett Johansson ile Colin Jost nişanlandı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile nişanlandı.

34 yaşındaki Johansson, nişanlandıkları haberlerini doğrulayarak henüz düğün tarihini belirlemediklerini söyledi.

Johansson, 36 yaşındaki nişanlısı Jost ile iki yıldır birlikte. Bu, Johansson’ın üçüncü evliliği olacak. Ünlü oyuncu, daha önce meslektaşı Ryan Reynolds ve gazeteci Romain Dauriac ile evlenmişti.

SPL5042595_010

Johansson’ın Dauriac ile olan evliliğinden dört yaşında Rose adında bir kızı var.

Öte yandan bu evlilik, oyunculuğun yanı sıra Saturday Night Live’ın da senaristliğini üstlenen Jost’un ilk evliliği olacak.

Çift, bugüne dek birbirlerinin projelerini desteklemek için pek çok kez tanıtım etkinliklerine katıldı ve kırmızı halıda birlikte poz verdi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel kadınlarıTürkiye'nin en güzel kadınları
Ünlü isim yoğun bakımda! Duygusal paylaşımÜnlü isim yoğun bakımda! Duygusal paylaşım
Eda havayı güzel bulunca... Eda havayı güzel bulunca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johansson ile Colin Jost scarlett johansson

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Survivor'da herkesi korkutan sakatlık! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da herkesi korkutan sakatlık! Diskalifiye mi olacak?

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e şok sözler

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

Ve Selçuk açıkladı! 'Birkaç gün sonra...'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Survivor'da Hakan'dan şaşırtan iddia! O isimleri söyledi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

Defne Samyeli Instagram'da olay oldu!

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Survivor'da Adem Kılıçcı bombası! Acun açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arto'dan Sertab Erener'e şok suçlama!

Sertab Erener'e şoke eden sözler! 'Terbiyesiz hadsiz'

Sevcan Orhan'ın abisi Cihan Orhan'dan duygusal paylaşım!

Ünlü isim yoğun bakımda! Duygusal paylaşım

Eda Taşpınar bildiğiniz gibi... Maskeli poz

Eda havayı güzel bulunca...

Murat Boz ile Aslı Enver evleniyor!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Demet Şener'den Cenk Küpeli'ye: Hep böyle aşkla...

Çok aşık! "Hep böyle aşkla..."

Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a sert sözler

'Sen kimsin! Herkes haddini bilecek...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.