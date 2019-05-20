Scarlett Johansson ile Colin Jost nişanlandı

Hollywood’un ünlü oyuncusu Scarlett Johansson, komedyen Colin Jost ile nişanlandı.

34 yaşındaki Johansson, nişanlandıkları haberlerini doğrulayarak henüz düğün tarihini belirlemediklerini söyledi.

Johansson, 36 yaşındaki nişanlısı Jost ile iki yıldır birlikte. Bu, Johansson’ın üçüncü evliliği olacak. Ünlü oyuncu, daha önce meslektaşı Ryan Reynolds ve gazeteci Romain Dauriac ile evlenmişti.

Johansson’ın Dauriac ile olan evliliğinden dört yaşında Rose adında bir kızı var.

Öte yandan bu evlilik, oyunculuğun yanı sıra Saturday Night Live’ın da senaristliğini üstlenen Jost’un ilk evliliği olacak.

Çift, bugüne dek birbirlerinin projelerini desteklemek için pek çok kez tanıtım etkinliklerine katıldı ve kırmızı halıda birlikte poz verdi.

