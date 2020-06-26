MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Scarlett Johansson: Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı

Scarlett Johansson: Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Hollywood’daki kadın ve erkek sinemacılar arasındaki eşitsizlik tartışmalarına katılan Scarlett Johansson "Kadın oyuncuların ince kalması için baskı hep vardı" dedi ve bu duruma 1950 yapımı All About Eve'i (Perde Açılıyor) örnek gösterdi.

Hollywood’un en çok kazandıran oyuncularından Scarlett Johansson da sinemada erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlik tartışmasına katıldı.

Scarlett Johansson_15

Marvel'ın yeni filmi Kara Dul (Black Widow) ile gündemde olan oyuncu Candis Magazine’e verdiği röportajda, fit kalmakla ilgili kendi imtihanlarını ve sıkıntılarını 1950 yapımı klasik All About Eve’deki (Perde Açılıyor) bir sahneyle kıyaslayarak anlattı.

Scarlett Johansson_13
35 yaşındaki Johansson "Oyuncuların ince kalması için baskı hep oldu. En sevdiğim filmlerden All About Eve’de bir sahne var, Batte Davis canı bir şeye acayip sıkılmış şekilde odayı tavaf ediyor ve sonra bir parça çikolata alıyor. Geri bırakıyor. Tekrar alıyor. Tekrar bırakıyor. Nihayet pes edip parçayı yiyor ama bunun için bile mücadele vermesi gerekiyor! Yani o zamanlarda bile bu baskı vardı. Şimdiyse çok daha kötü" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Cem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, OyuncularıCem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, Oyuncuları
Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlıyor?Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlıyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yoğun bakımda olan kızı için dua istedi

Yoğun bakımda olan kızı için dua istedi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay Kamal: Katı bir anne değilim

Doğa Rutkay Kamal: Katı bir anne değilim

Şeyma Subaşı, Melisa ile mekik çekti

Şeyma Subaşı'ndan mekik şov!

Can Yaman'ın yeni stili olay oldu!

Can Yaman'ın yeni stili olay oldu!

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu mahkemelik oldu

Yeşilçam'ın Sezercik'i avukatıyla mahkemelik oldu

Cem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, Oyuncuları

Cem Yılmaz’dan Karakomik 2 Müjdesi! Karakomik 2 Netflix’e geldi mi? Karakomik 2 Konusu, Oyuncuları

Bülent Ersoy annesinin ardından konuştu! Gözyaşları sel oldu

Bülent Ersoy annesinin ardından konuştu! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.