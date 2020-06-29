MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Scarlett Johansson: Sürekli hasta olup, olmadığımı sorarlardı

Scarlett Johansson: Sürekli hasta olup, olmadığımı sorarlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 15:28 | Son Güncelleme

Dokuz yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında, kısık sesi nedeniyle seçmelerde kabul edilmediğini dile getiren Amerikalı aktris Scarlett Johansson, "Neyse ki yıllar içinde sesim biraz daha açıldı. İnsanlar da buna alıştı" şeklinde konuştu.

Hollywood'un en çok kazandıran oyuncularından Scarlett Johansson, dokuz yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında, kısık sesi nedeniyle seçmelerde kabul edilmediğini açıkladı.

Johansson, bir dönem özellikle müzikallerde rol alamadığı için üzüldüğünü ifade etti. 35 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili Candis Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Johansson, şu ifadeleri kullandı:

Sevimli sarışın bir kız çocuğuydum ama cast ajansları sesimden dolayı sürekli hasta olup, olmadığımı sorardı. Neyse ki yıllar içinde biraz daha açıldı. İnsanlar da buna alıştı.
Amerikalı aktris de geçtiğimiz günlerde sinemadaki erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlik tartışmasına katılmıştı.
Marvel'ın yeni filmi Kara Dul (Black Widow) ile gündemde olan oyuncu Candis Magazine’e verdiği röportajda, fit kalmakla ilgili kendi imtihanlarını ve sıkıntılarını 1950 yapımı klasik All About Eve’deki (Perde Açılıyor) bir sahneyle kıyaslayarak anlatmıştı.

Johansson, şu ifadeleri kullanmıştı:

Johansson, şu ifadeleri kullanmıştı:
Oyuncuların ince kalması için baskı hep oldu. En sevdiğim filmlerden All About Eve'de bir sahne var. Batte Davis canı bir şeye acayip sıkılmış şekilde odayı tavaf ediyor ve sonra bir parça çikolata alıyor.
Geri bırakıyor. Tekrar alıyor. Tekrar bırakıyor. Nihayet pes edip parçayı yiyor ama bunun için bile mücadele vermesi gerekiyor! Yani o zamanlarda bile bu baskı vardı. Şimdiyse çok daha kötü.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Gören gözlerine inanamadı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti! Gören gözlerine inanamadı

Bakanlık harekete geçti! Küçükçekmece Gölü'nde inceleme başladı

Bakanlık harekete geçti! Küçükçekmece Gölü'nde inceleme başladı

Meğer eski eşi 25 yaşındaki sevgiliyi tanıyormuş! Olay poz

Meğer eski eşi 25 yaşındaki sevgiliyi tanıyormuş! Olay poz

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum’da gece hayatı yeni normalleşmeye ayak uydurdu

Bodrum’da gece hayatı yeni normalleşmeye ayak uydurdu

Soner Sarıkabadayı baba oluyor! Sevgilisi 6 aylık hamile

Baba oluyor! Sevgilisi 6 aylık hamile

Hadise 8 kilo verdi! Son haline beğeni yağdı

Aşk yaradı! Hadise resmen eridi

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın deniz keyfi!

Önce sürat motoru denemesi sonra deniz keyfi

Netflix: Eurovision filminin oyuncuları, konusu

Eurovision filmi merak konusu oldu

Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su Sedef Şahin'in makyajsız hali çok konuşuldu

Estetikle gündem oluyordu! Makyajsız hali çok konuşuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.