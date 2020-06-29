Scarlett Johansson: Sürekli hasta olup, olmadığımı sorarlardı

Hollywood'un en çok kazandıran oyuncularından Scarlett Johansson, dokuz yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında, kısık sesi nedeniyle seçmelerde kabul edilmediğini açıkladı. Johansson, bir dönem özellikle müzikallerde rol alamadığı için üzüldüğünü ifade etti. 35 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili Candis Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

Johansson, şu ifadeleri kullandı:

Sevimli sarışın bir kız çocuğuydum ama cast ajansları sesimden dolayı sürekli hasta olup, olmadığımı sorardı. Neyse ki yıllar içinde biraz daha açıldı. İnsanlar da buna alıştı.

Amerikalı aktris de geçtiğimiz günlerde sinemadaki erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlik tartışmasına katılmıştı.

Marvel'ın yeni filmi Kara Dul (Black Widow) ile gündemde olan oyuncu Candis Magazine’e verdiği röportajda, fit kalmakla ilgili kendi imtihanlarını ve sıkıntılarını 1950 yapımı klasik All About Eve’deki (Perde Açılıyor) bir sahneyle kıyaslayarak anlatmıştı.

Johansson, şu ifadeleri kullanmıştı: Oyuncuların ince kalması için baskı hep oldu. En sevdiğim filmlerden All About Eve'de bir sahne var. Batte Davis canı bir şeye acayip sıkılmış şekilde odayı tavaf ediyor ve sonra bir parça çikolata alıyor.