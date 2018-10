Scarlett Johansson, Suudi Prensin mali desteğini reddetmiş

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson'ın, başrolünü üstleneceği foto muhabiri Lynsey Addario'nun hayatını anlatan yeni filmi için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın mali yardım teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Libya ve Filistin gibi savaş bölgelerinde çalışırken cinsel taciz ve şiddetle yüz yüze kalan Addario, New York Times yazarlarından Nicholas Kristof ile Facebook üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi.

Hayatını konu alan "It's What I Do" adlı filmde Johansson'ın kendisini canlandıracağını aktaran Addario, Prens Muhammed Bin Selman'ın filme fon sağlamak istediğini açıkladı.

Addario, "Scarlett Johansson kesin bir dille reddetti. 'Bu adam Yemen'deki savaşı devam ettiriyor, kadınları cezaevine atıyor' dedi. Bu Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önceydi." diye konuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinen Addario, "Suudi Veliaht Prens, kendini gazetecilik ile güçlü bir kadın gazeteci yoluyla iyi bir şekilde bağdaştırmak istedi ancak görünen o ki aynı anda kendi ülkesinden bir gazeteciye işkence edip onu öldürmeye hazırlanıyormuş." ifadelerini kullandı.