MAGAZİN

Scarlett Johansson trans erkeği canlandıracak

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Yeni filmi adı Rub & Tug'da trans bireyi canlandıracak olan Scarlett Johansson'a hayranlarından tepki geldi.

Scarlett Johansson trans erkeği canlandıracak

Scarlett Johansson trans bir erkeği canlandıracağı yeni film için anlaşma yaptı. Yeni filmin adı ‘Rub & Tug’.

33 yaşındaki oyuncu, 1970’ler ve 1980’lerde yaşayan, kadın olarak dünyaya gelmiş, erkek kılığına girerek fahişelik yapan Jean Marie Gill karakterini canlandırıyor.

Scarlett Johansson trans bir erkeği canlandıracağı yeni film için anlaşma yaptı. Yeni filmin adı ‘Rub & Tug’.

33 yaşındaki oyuncu, 1970’ler ve 1980’lerde yaşayan, kadın olarak dünyaya gelmiş, erkek kılığına girerek fahişelik yapan Jean Marie Gill karakterini canlandırıyor.

HAYRANLARI MEMNUN DEĞİL

Ancak Johansson hayranları yeni rolden pek memnu değil. Sosyal medya kullanıcıları Johansson’ı trans bir erkek olarak görmek istemediklerini söyleyerek, hem Johansson’a hem de film yapımcılarına bir kadın rolünde yer alması için çağrıda bulundu.

Johansson’ın başrolde yer aldığı Ghost in the Shell filminin yönetmeni Rupert Sanders, yeni filmin de yönetmen koltuğunda oturacak.

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scarlett johansson Scarlett Johansson trans

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