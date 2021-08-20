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Scarlett Moffatt: Zihniniz bedeninize zorbalık yapmasın

20.08.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz televizyon yıldızı Scarlett Moffatt, bedensel pozitivizm akımına dahil oldu. Bir tekneden denize atlarken çekilen fotoğrafını yayınlayan Moffatt, hemcinslerine, "Zihninizin, bedeninize zorbalık yapmasına izin vermeyin" sözleriyle seslendi.

Scarlett Moffatt: Zihniniz bedeninize zorbalık yapmasın

Görev aldığı Googlebox, I'm a Celebrity gibi reality şovlarla tanınan İngiliz televizyon yıldızı Scarlett Moffatt, fiziksel görünüm üzerinden yapılan ayrımcılığa karşı durdu.

Zaman zaman fiziksel görünümü nedeniyle bazı sosyal medyada kullanıcıları tarafından eleştirilen Moffatt, bir tekneden denize atlarken çekilen fotoğrafını paylaşarak, hemcinslerine seslendi.

Mesajına, "Zihninizin, bedeninize zorbalık yapmasına izin vermeyin!" sözleriyle başlayan 30 yaşındaki yıldız, daha sonra da fiziksel görünümün, insanları sevdikleri bir şeyi yapmaktan alıkoymasına izin vermemek gerektiğini vurguladı.

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Scarlett Moffatt, "Fiziksel görünümünüzün eğlenmenizi, arkadaşlarınızı ve ailenizi görmenizi ya da aşkı bulmaya çalışmanızı engellemesin" dedi. Moffatt, herkesin sahip olduğu bedeniyle mükemmel olduğunu belirtti.

Scarlett Moffatt'ın paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı, fiziksel görünümü yüzünden hayatta birçok şeyi kaçırdığını belirterek, "Hayatı dolu dolu yaşamamız gerek" diye yazdı.

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