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Schalke 04, Amazing'i kadrosuna kattı!

ESPOR HABERLERİ  | 01.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz mevsim aktif olarak bir takımda görev almayan deneyimli oyuncu Amazing, EU LCS ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.

Schalke 04, Amazing'i kadrosuna kattı!

2018 Bahar Mevsimi’ne baktığımızda Schalke 04 için pek iyi bir sezon olmadığı söylenebilir. Sezon başında yaptığı transferler ile adından oldukça söz ettiren bir kadro oluşturan ekip, koç kadrosuna Krepo’yu da dahil etmiş ve iddiasını güçlendirmişti. Üst koridora Unicorns of Love’dan Vizicsaczi transfer edilirken ormana Pride, orta koridora Nukeduck, alt koridora ise Upset-Vander ikilisi transfer edilmişti. Kadrosunun her rolüne de oldukça yeteneki kişilerden bulunsa da özellikle mevsimin ortasından sonra tökezlemeye başladığı gözlemlenmişti.

Tüm oyuncular "shotcalling" pozisyonunda yer alabilse dahi hiçbirinin daha önce lider konumda olmaması Schalke 04’ün mevsim finallerini kaçırmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak görülmekteydi. Mevsim tamamlandıktan sonra orman rolündeki Pride ile yollarını ayıran ekip, şimdi kadrosuna veteran ormancı Amazing’i kattı.

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Daha öncesinde Copenhagen Wolves, Team SoloMid, Fnatic ve Origen formaları giyen Amazing, son olarak Mysterious Monkeys forması giymiş fakat takımının bir alt lige düşmesine engel olamamıştı. 2018 Bahar Mevsimi’nde herhangi bir takımda yer almayan oyuncu, EU LCS yayın ekibine dahil olmuştu. Team SoloMid günlerinin yanı sıra Origen ile Dünya Şampiyonası Yarı Finali’ne kadar yükselen başarılı ormancı, önümüzdeki mevsim Schalke 04 forması giyecek.

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