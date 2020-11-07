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Schallenberg: Türkiye Avrupa'dan sürekli uzaklaşıyor

07.11.2020 14:55 | Son Güncelleme

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg Türkiye'nin 30 yıl daha AB üyesi olamayacağını söyledi.

Schallenberg: Türkiye Avrupa'dan sürekli uzaklaşıyor

Schallenberg Avusturya'nın üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini savunduğunu belirtti.Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Die Welt gazetesine verdiği mülakatta Türkiye'nin Avrupa'dan sürekli daha fazla uzaklaştığını söyledi. AB Komisyonu'nun ilerleme konusundaki en yeni raporunun da bunu ortaya koyduğunu belirten Schallenberg "Ankara'daki hükümet hukuk devleti ve insan haklarına riayet gibi üyelik için kayıtsız şartsız gerekli olan Kopenhag Kriterleri'ni yıllardır çiğniyor" diye konuştu.

Türkiye'nin gelecek 30 yıl daha Avrupa Birliği üyesi olamayacağını söyleyen Schallenberg iki tarafın da "üyelik müzakerelerinin sonuç vermeyeceğini" bildiğini belirtti. Schallenberg "Avusturya donmuş üyelik müzakerelerinin resmi olarak da bütünüyle sona erdirilmesi gerektiği görüşünü uzun süredir savunuyor" diye konuştu. AB'nin Türkiye ile üyelik yerine her iki tarafın da çıkarlarına uygun düşen bir ortaklık anlaşması üzerinde çalışmaya başlaması gerektiğini söyledi.

"Türkiye ile ilişkilerde bir dönüm noktasına geldik"

Röportajda bakana Avrupa Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Manfred Weber'in dile getirdiği Türkiye ile gümrük birliği anlaşmasının feshedilmesi önerisi hatırlatıldı. Schallenberg bu öneriye ilişkin "Avrupa Birlği'nde Türkiye ile ilişkilerde bir dönüm noktasına geldiğimiz bilincinin sürekli daha da artmasından dolayı memnunum" dedi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sadece net sözcükler değil somut eylemlerle de yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Schallenberg "Herhalde bu konuda Avusturya kadar çizgisi net olan bir başka üye devlet yoktur. Biz Avrupa Birliği olarak bize Türkiye'ye kırmızı çizgileri göstermemizi sağlayan tüm önerileri konuşmaya açığız" dedi.

Doğu Akdeniz'deki sondaj krizine ilişkin "Türkiye bölgede askeri varlık göstererek somut durumlar yaratmaya çalışamaz" diyen Schallenberg "Açık bir biçimde Kıbrıs'ın ve Yunanistan’ın yanındayız" diye konuştu. Schallenberg taraflar arasında müzakerelerin olması için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

"Siyasal İslamın Avrupa'da yeri yok"

Schallenberg Viyana'da pazartesi günü düzenlenen ve dört kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Viyana'daki "korkak ve tiksinti verici eylemin" hiçbir ülkenin bu tür saldırılar karşısında güvenli olmadığını gösterdiğini söylen bakan, potansiyel tehlike unsurlarının teşhis edilmesi ve izlenmesi için Avrupalı ve uluslararası ortaklar arasında bilgi alışverişini yoğunlaştırmak gerektiğini söyledi.

Avusturyalı bakan, "Teröristler aşırı derecede iyi bir şekilde irtibatlı, bizim daha da iyi irtibatlanmamız şart" diye konuştu. Schallenberg terörizme karşı mücadelenin "barışa, demokrasiye, hukuka ve her bir insanın onuruna inananlarla buna inanmayan azınlık arasında bir mücadele" olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin birlikte "kesin bir mesaj" vermesi gerektiğini ve bunun "Siyasal İslamın Avrupa'da yeri yok" mesajı olduğunu belirtti.

Viyana'da Pazartesi akşamı 20 yaşındaki bir radikal İslamcı bir barda oturan kişilere ve restoran çalışanlarına ateş açmış ve dört kişiyi öldürmüştü. Saldırıda 22 kişi yaralanmış, saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

DW, AFP / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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