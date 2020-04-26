Schäuble: İnsanlar yine de koronadan ölmeye devam edecek

Koronavirüs krizinin temel hak ve özgürlüklere getirdiği kısıtlamalara dikkat çeken Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, insan hayatının korunmasının her şeyin önünde tutulması konusunda uyardı. Schäuble Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, anayasada her şeyin üzerinde bir değer varsa, onun insanlık onuru olduğunu söyledi.

"İnsan hayatının korunması için her şeyden vazgeçildiğini duyduğum zaman şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum: Bu kesinlikle doğru değil" diyen Schäuble, anayasanın dayanak noktası olan insanlık onuru "öleceğimiz gerçeğini değiştirmiyor" diye konuştu.

Devletin mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunmak zorunda olduğunu ifade eden Schäuble, "Ancak insanlar yine de koronadan da ölmeye devam edecek" dedi.

"Süre uzadıkça durumun daha da zorlaşıyor"

Meclis Başkanı Schäuble, vatandaşların moralinin giderek bozulduğuna dikkat çekerek, süre uzadıkça durumun daha da zorlaştığını belirtti.

Salgınla ilgili tedbirlere yönelik kararların virologlara bırakılmasını da eleştiren Schäuble, "ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer etkilerin de tartılması gerektiğine" dikkat çekti ve iki yıl boyunca her şeyin durdurulmasının korkunç sonuçları olacağını söyledi.