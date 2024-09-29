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Schengen ve Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen bölgesi ve Schengen ülkeleri

Melek Nacar Melek Nacar
28.09.2024 14:16
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Schengen vizesi, Schengen bölgesine üye olan ülkelerde serbest bir şekilde dolaşım sağlamak amacıyla alınan bir vizedir. Schengen vizesi, Avrupa'daki pek çok ülkede seyahat imkanı sunar. Bu vize birçok Avrupa ülkesinde geçerlidir ve bu vize ile Schengen ülkeleri arasında sınır geçişi yapılabilmektedir.

Schengen ve Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen bölgesi ve Schengen ülkeleri

İçindekiler

  • Schengen nedir?
  • Schengen bölgesi nedir?
  • Schengen vizesi nasıl alınır?
  • Schengen vizesi nereden alınır?
  • Schengen vize evrakları nelerdir?
  • Schengen vizesi kaç günde çıkar?
  • Schengen vizesi ne kadar?

Schengen bölgesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini içeren bölgedir. Schengen vizesi sayesinde iyi bir planlama yapılarak Avrupa'daki pek çok ülkede seyahat edilebilir.

Schengen nedir?

Schengen, Avrupa'daki 27 ülkenin oluşturduğu bölgeye verilen isimdir. Bu bölgede iç sınır kontrolü bulunmaz. 1985 yılında, üye ülkeler arasında serbest dolaşımı sağlamak adına Schengen Anlaşması imzalanmıştır. Peki Schengen vizesi nedir?

Vize türlerinden biri olan Schengen vizesi, Schengen Bölgesi'ne üye olan ülkelere seyahat edenlerin amaçlarına göre alabildiği bir vizedir. Avrupa için en yaygın vize olan Schengen vizesi ile ülkeler arasında serbest bir şekilde seyahat edilebilir.

Schengen bölgesi nedir?

Schengen Bölgesi, Avrupa'da 27 ülkenin yer aldığı bir sınır kontrolü ve vize serbestliği bölgesidir. Bu ülkeler arasında vize serbestisi bulunduğu için ülke vatandaşları yalnızca kimlik ve pasaport ile seyahat edebilir. Schengen bölgesi dışında olan ülke vatandaşlarından da vize istenir.

Schengen vizesi almak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri Schengen ülkeleri hangileri? konusudur. Schengen ülkeleri; Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Avusturya, Slovenya, Belçika, Litvanya, Slovakya, Danimarka, Portekiz, Fransa, Polonya, Hollanda, Malta, İspanya, Macaristan, İsveç, Lüksemburg, İtalya, Letonya, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein'dır.

Schengen vizesi nasıl alınır?

Schengen vizesi başvuru yapılarak alınır. Başvuru formları elektronik olarak da dolduruluyor ve imzalanması sağlanıyor. Bunun yanı sıra ilgili ülkenin temsilciliği aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor. Temsilciliğin talep etmiş olduğu Schengen vizesi başvuru belgeleri tamamlandıktan sonra e-randevu işlemleri tamamlanmış oluyor. Vize ilk olarak hangi ülkeye girilecekse ona göre alınıyor.

Schengen vizesi nereden alınır?

Schengen vizesi, seyahat edilmek istenen Schengen ülkesinin konsolosluğundan ya da büyükelçiliğinden alınabilir. Bunun yanı sıra pek çok ülkede vize başvuru merkezleri aracılığı ile başvuru yapılabilir. İlk olarak hangi ülkenin ziyaret edileceğine kara verilir ve ardından o ülkenin yetkili temsilciliği ile iletişime geçilerek randevu alınır.

Schengen vize evrakları nelerdir?

Scehengen vize evrakları ülkeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fakat genel olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Schengen vizesi için istenen belgeler vardır. Schengen vize başvuru belgeleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Vize başvuru formu,
  • Pasaport (en az 3 ay geçerliliği olmalı)
  • Biyometrik fotoğraf,
  • Uçuş ve konaklama rezervasyonları,
  • Maddi yeterliliği gösteren belge,
  • Seyahat planını belirten belge,
  • Yurt dışı seyahat sigortası,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Schengen vizesi kaç günde çıkar?

Scehengen vizesi için başvuru yapılmadan önce gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde tamamlamak gerekir. Bu sayede vize çıkma süreci hızlandırılabilir. Scehengen vizesinin çıkma sürecinde değişiklikler olsa da ortalama olarak bir vizenin onay ya da reddedilme kararı 15 gün içerisinde belli olur. Schengen vizesi onaylanan kişiler üye olan Avrupa ülkelerinde genellikle 90 güne kadar konaklama yapabiliyor. Bu kapsamda Scehengen ülkelerine gidecek olanlar Schengen vizesi en az kaç günlük verilir? diye merak ediyor. Gidilecek ülkeler için verilen minimum süre değişiklik gösterse de, ortalama olarak en az 7 günlük vize veriliyor.

Schengen vizesi ne kadar?

Schengen vize ücreti yaş grubuna, alınan vizenin türüne göre değişkenlik gösterir. Scehengen vizesi ücreti hemen her yıl güncellenerek değişiyor.

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Vize schengen vizesi
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