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Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu, şartları ve Schengen vizesi için gerekli evraklar

Ferhan Petek Ferhan Petek
06.09.2024 05:05
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Yurt dışına çıkmak için çeşitli işlemlerin yapılması ve gerekli belgelerin tamamlanması gerekir. Farklı farklı renklerde ve her bir rengin farklı amaçlar ve işlevlerde olduğu pasaportlar ile bazı ülkelere vizesiz bir şekilde direkt olarak girilse de bazı ülkelere vizesiz giriş yapabilmek mümkün değildir.

Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu, şartları ve Schengen vizesi için gerekli evraklar

İçindekiler

  • Schengen vizesi nedir?
  • Schengen vizesi nasıl alınır?
  • Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılır?
  • Schengen vizesi şartları nelerdir?
  • Schengen vizesi için gerekli evraklar nelerdir?

Bir vize türü olan Schengen vizesi bazı ülkeler için gereklidir. Schengen ifadesi Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olan ülkeleri kapsayan bir bölge için kullanılan bir ifadedir. Bu ülkeler ise şunlardır:

  • Belçika
  • Malta
  • Hollanda
  • Polonya
  • Norveç
  • Yunanistan
  • Slovenya
  • İsviçre
  • İsveç
  • Fransa
  • Almanya
  • Estonya
  • Danimarka
  • Avusturya
  • Lüksemburg
  • Litvanya
  • Portekiz
  • Polonya
  • Lihtenştayn

Ancak belirtilen birliklere üye olup Schengen bölgesi dahlinde olmayan ülkeler de vardır. Bu ülkeler ise Birleşik Krallık, Kıbrıs, Bulgaristan, Hırvatistan, İrlanda, Romanya’dır.

Schengen vizesi nedir?

Uygun ve yetkili kurumlar tarafından verilebilen, Avrupa Birliği’ne bağlı olan ülkelere seyahat etmek için izin verildiği anlamına gelen vize türü Schengen vizesi olarak adlandırılmıştır. Schengen ülkelerine girmek için izin veren Schengen vizesi bazı şartlara bağlı olarak verilebilmektedir.

Çeşitli koşulları yerine getirdikten sonra alınabilen Schengen vizesi Schengen bölgesi içinde yer alan ülkelere giriş izni verir. Bölge dışında kalan ve Schengen olarak kabul edilmeyen ülkeler için ise diğer vize türü gereklidir ve işlemler ona göre yapılmalıdır.

Schengen vizesi nasıl alınır?

Schengen vizesi başvuru ile alınabilmektedir. Başvuru yapmak için de istenen belgeleri tamamlamak ve koşulları yerine getirmek gerekliliği bulunur. Başvurular elektronik ortamda yapılabilir. Resmî kurum ve kuruluşların ilgili uygulamaları ya da siteleri üzerinde yer alan başvuru formu elektronik ortamda doldurularak iletilmelidir. Böylece başvuru yapılmış olur.

Schengen vizesi alabilmek için gidilmesi planlanan ülkenin temsilcilikleri ile iletişime de geçilebilir. Vize için başvuru yapacak olan kişiler öncelikli olarak kendisinden istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamalıdır.

Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru online olarak yapılacaksa önce yine internet üzerinden randevu alınmalıdır. Ancak randevu günü ve saatine kadar istenen tüm belgeler tamamlanmış olmalıdır. Eğer internet üzerinden değil şahsen başvuru yapılacaksa direkt olarak gidilecek ülkenin temsilciliğine başvuru da yapılabilir.

Her yıl güncellenen Schengen vizesi ücretlendirmelerine göre vize ücreti ödemesi de yapılmalıdır.

Schengen vizesi şartları nelerdir?

Çeşitli şartlara bağlı olarak verilen ve belli ülkeleri kapsayan Schengen vizesi için başvuru yapmadan önce tüm şartların yerine getirildiğinden emin olunmalı ve randevuya tüm istenen belgeler tamamlanarak gidilmelidir. Başvuru formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı, konsolosluklardan ya da büyükelçiliklerden randevu alınmalıdır. Ayrıca başvuru, planlanan seyahat süresinden 3-4 hafta önce yapılmalıdır. Normalde başvuru hiçbir engel ya da sorun tespit edilmezse 2 hafta içinde sonuçlanabilir. Bazı Schengen vizesi şartları ise şunlardır:

  • Tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek
  • Başvuru yapmak
  • Seyahat için turizm amaçlı ya da iş için gidildiğini kanıtlamak
  • Seyahat edilmek istenen yerin Schengen ülkelerinden olması
  • İstenen mali limitte ya da üzerinde gelir sahibi olmak

Schengen vizesi için gerekli evraklar nelerdir?

Vize işlemleri için kişilerden istenen evraklar değişiklik gösterebilmektedir. Örnek olarak aşağı yukarı aynı olsa da çalışan kişilerden ve çalışmayan kişilerden istenen belgeler de farklılık görülebilir. Çalışmayan kişilerden şu belgeler istenir:

  • Başvuru formu
  • Pasaport
  • Fotoğraf
  • Uçak bileti rezervasyonu
  • Otel rezervasyonu
  • İkametgâh belgesi
  • Pasaportun ve kimliğin fotokopisi
  • Banka hesabı bilgileri
  • Yurt dışı seyahat sigortası

Çalışanlardan istenen Schengen vizesi için gerekli ek belgeler şunlardır:

  • İşverenin mektubu
  • İşe giriş bildirimi
  • 4A hizmet dökümü
  • Maaş bordrosu
  • İş yerinin faaliyet belgesi
  • İmza sirküleri

  • Vergi levhası

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Anahtar Kelimeler:
schengen vizesi
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