Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu, şartları ve Schengen vizesi için gerekli evraklar

Bir vize türü olan Schengen vizesi bazı ülkeler için gereklidir. Schengen ifadesi Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olan ülkeleri kapsayan bir bölge için kullanılan bir ifadedir. Bu ülkeler ise şunlardır:

Belçika

Malta

Hollanda

Polonya

Norveç

Yunanistan

Slovenya

İsviçre

İsveç

Fransa

Almanya

Estonya

Danimarka

Avusturya

Lüksemburg

Litvanya

Portekiz

Polonya

Lihtenştayn

Ancak belirtilen birliklere üye olup Schengen bölgesi dahlinde olmayan ülkeler de vardır. Bu ülkeler ise Birleşik Krallık, Kıbrıs, Bulgaristan, Hırvatistan, İrlanda, Romanya’dır.

Schengen vizesi nedir?

Uygun ve yetkili kurumlar tarafından verilebilen, Avrupa Birliği’ne bağlı olan ülkelere seyahat etmek için izin verildiği anlamına gelen vize türü Schengen vizesi olarak adlandırılmıştır. Schengen ülkelerine girmek için izin veren Schengen vizesi bazı şartlara bağlı olarak verilebilmektedir.

Çeşitli koşulları yerine getirdikten sonra alınabilen Schengen vizesi Schengen bölgesi içinde yer alan ülkelere giriş izni verir. Bölge dışında kalan ve Schengen olarak kabul edilmeyen ülkeler için ise diğer vize türü gereklidir ve işlemler ona göre yapılmalıdır.

Schengen vizesi nasıl alınır?

Schengen vizesi başvuru ile alınabilmektedir. Başvuru yapmak için de istenen belgeleri tamamlamak ve koşulları yerine getirmek gerekliliği bulunur. Başvurular elektronik ortamda yapılabilir. Resmî kurum ve kuruluşların ilgili uygulamaları ya da siteleri üzerinde yer alan başvuru formu elektronik ortamda doldurularak iletilmelidir. Böylece başvuru yapılmış olur.

Schengen vizesi alabilmek için gidilmesi planlanan ülkenin temsilcilikleri ile iletişime de geçilebilir. Vize için başvuru yapacak olan kişiler öncelikli olarak kendisinden istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlamalıdır.

Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru online olarak yapılacaksa önce yine internet üzerinden randevu alınmalıdır. Ancak randevu günü ve saatine kadar istenen tüm belgeler tamamlanmış olmalıdır. Eğer internet üzerinden değil şahsen başvuru yapılacaksa direkt olarak gidilecek ülkenin temsilciliğine başvuru da yapılabilir.

Her yıl güncellenen Schengen vizesi ücretlendirmelerine göre vize ücreti ödemesi de yapılmalıdır.

Schengen vizesi şartları nelerdir?

Çeşitli şartlara bağlı olarak verilen ve belli ülkeleri kapsayan Schengen vizesi için başvuru yapmadan önce tüm şartların yerine getirildiğinden emin olunmalı ve randevuya tüm istenen belgeler tamamlanarak gidilmelidir. Başvuru formu eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalı, konsolosluklardan ya da büyükelçiliklerden randevu alınmalıdır. Ayrıca başvuru, planlanan seyahat süresinden 3-4 hafta önce yapılmalıdır. Normalde başvuru hiçbir engel ya da sorun tespit edilmezse 2 hafta içinde sonuçlanabilir. Bazı Schengen vizesi şartları ise şunlardır:

Tüm belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek

Başvuru yapmak

Seyahat için turizm amaçlı ya da iş için gidildiğini kanıtlamak

Seyahat edilmek istenen yerin Schengen ülkelerinden olması

İstenen mali limitte ya da üzerinde gelir sahibi olmak

Schengen vizesi için gerekli evraklar nelerdir?

Vize işlemleri için kişilerden istenen evraklar değişiklik gösterebilmektedir. Örnek olarak aşağı yukarı aynı olsa da çalışan kişilerden ve çalışmayan kişilerden istenen belgeler de farklılık görülebilir. Çalışmayan kişilerden şu belgeler istenir:

Başvuru formu

Pasaport

Fotoğraf

Uçak bileti rezervasyonu

Otel rezervasyonu

İkametgâh belgesi

Pasaportun ve kimliğin fotokopisi

Banka hesabı bilgileri

Yurt dışı seyahat sigortası

Çalışanlardan istenen Schengen vizesi için gerekli ek belgeler şunlardır: