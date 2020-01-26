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Schiff Trump’ı Kendisini Tehdit Etmekle Suçladı

26.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

Senato’da Başkan Donald Trump’ın yargılanmasında savcılık görevi yürüten Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin lideri konumundaki Adam Schiff Trump’ın kendisine yönelik "bedelini henüz ödemedi" sözlerinin tehdit amaçlı olduğunu belirtti

Schiff Trump’ı Kendisini Tehdit Etmekle Suçladı

Senato’da Başkan Donald Trump’ın yargılanmasında savcılık görevi yürüten Demokrat Temsilciler Meclisi üyelerinin lideri konumundaki Adam Schiff Trump’ın kendisine yönelik sözlerini tehdit amaçlı olduğunu belirtti.

Trump, Pazar gününün erken saatlerinde sosyal medya hesabından Schiff için, “ülkemize yaptığının bedelini henüz ödemedi” ifadesini kullanmıştı.

NBC’de “Meet the Press” programına konuk olan Schiff, sözleri tehdit olarak algılayıp algılamadığı yönündeki bir soruya; “Sanırım niyet oydu” şeklinde yanıt verdi.

Adam Schiff ve Senato’daki yargılamada savcılık görevini yürüten 7 kişilik Temsilciler Meclisi üyesi geçen hafta 3 gün boyunca Trump’ın neden görevden alınması gerektiğini anlatmıştı.

Schiff, ekibin en etkili konuşan ismi olarak niteleniyor.

Adam Schiff Cuma günü Senato’daki son konuşmasında da senatörlere hitaben görgü tanıklarının dinlenmesinin önemine vurgu yaparak “bize adil yargılama hakkı verin” demişti.

Schiff, “Rusya’da da yargılama var ama hakim karar vermeden önce bir yere telefon açıyor. Türkiye’de cezaevindeki gazeteciler bize bakıyor. Çin’de zulme uğrayanlar bize bakıyor. Filipinler’de haksızlığa uğrayanlar bize bakıyor ve ne olduğunu anlamıyorlar. Amerika’da adil yargılama vardır ve bu hakkı bize tanıyın” ifadelerini kullanmıştı.

Senato’daki yargılamada bu hafta görgü tanıklarının dinlenip dinlenmeyeceği konusunda karar verilmesi bekleniyor.

Demokratlar görgü tanıklarının dinlenmesinden yana. Ancak bunu Senato’da kabul ettirebilmek için 4 Cumhuriyetçi senatöründ esteğine ihtiyaçları var.

Demokratlar bu konuda önerge getirmeyi planlıyor ancak bunu Senato’da kabul ettirebilmek için sayıları yetersiz.

Önergenin kabul edilmesi için 100 üyeli Senato’da 51 senatörün buna destek vermesi gerekiyor.

Demokratların Senato’daki sayısı ise bağımsızlarla birlikte 47.

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