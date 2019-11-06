Schiphol Havaalanı'nda Bir Uçak Güvenlik Nedeniyle Tahliye Edildi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınındaki Schiphol Havaalanı'nda bir uçak Çarşamba gecesi güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Polis uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın güvenli biçimde tahliye edildiğini aktardı. Polis şüpheli bir durum nedeniyle uçağın boşaltıldığını, olayın soruşturulduğunu açıkladı ancak ayrıntı vermedi.

Havaalanının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da polisin pistteki uçaklardan birine girdiği doğrulandı.

Hollanda basını acil durum ekiplerinin havaalanına gittiğini bildirdi.

