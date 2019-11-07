HABER

Schipol Havalimanı’nda 'yanlış alarm' paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 00:13 | Son Güncelleme

Amsterdam Schipol Havalimanı’nda İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya ait Amsterdam-Madrid seferini yapmaya hazırlanan uçağın pilotunun yanlışlıkla uçak kaçırma alarmını çalıştırdığı bildirildi.

Schipol Havalimanı’nda 'yanlış alarm' paniği

Hollanda, (DHA)- Amsterdam Schipol Havalimanı’nda İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya ait Amsterdam-Madrid seferini yapmaya hazırlanan uçağın pilotunun yanlışlıkla uçak kaçırma alarmını çalıştırdığı bildirildi. Hollanda polisi, alarm üzerine havalimanında ‘şüpheli durum’ incelemesi başlattı.
Amsterdam Schipol Havalimanı’nda Amsterdam-Madrid seferi için hazırlık yapan ve içinde 27 kişinin bulunduğu Air Europa firmasına ait uçaktan ‘uçak kaçırma’ alarmı verildi. Alarm üzerine Hollanda polisi, havalimanını güvenlik şeridine alırken, olay yerine acil durum ekipleri yönlendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Air Europa hava yolu şirketi, pilotun yanlışlıkla alarm verdiğini ve herhangi bir sorun bulunmadığını açıkladı. Şirket Twitter hesabından yayınlanan mesajda, “Yanlış alarm. Amsterdam - Madrid uçuşunda, havaalanında kaçırılmaya ilişkin protokolleri tetikleyen bir uyarı yanlışlıkla çalıştırıldı. Hiçbir şey olmadı, tüm yolcular güvende ve yakında uçmayı bekliyoruz. Herkesten özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruzTrump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz
Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruzTrump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jefrrey cuma günü Ankara'ya geliyor

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Göstericilerin üzerine ateş açtılar!

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

Cami saldırganı Nazi selamı verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.