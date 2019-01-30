HABER

Schleswig-Holstein'da terör operasyonu: 3 kişi gözaltında

30.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki terör operasyonunda yaşları 23 ile 36 arasında değişen Iraklı üç kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde sabah saatlerinde düzenlenen terör operasyonunda üç kişi, "terör saldırısı düzenlemeyi planlandıkları" şüphesiyle gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Der Spiegel'in haberinde, şüphelilerin Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Irak vatandaşları olduğu belirtildi. Federal Başsavcılığın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınan kişilerden ikisi "devlet düzenini bozmaya yönelik ağır bir şiddet olayı planlamakla", diğer kişi ise onlara yardım etmekle suçlanıyor. Saldırı planlarının radikal İslamcı motivasyonla hazırlandığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, eldeki bilgiler doğrultusunda şüpheli kişilerin "somut bir saldırı hedefi" bulunmadığı da ifade edildi.

Yürütülen soruşturmanın, gözaltına alınan kişilerin bir terör örgütü ile ilişki içinde olup olmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Bomba yapımını internetten öğrendiler

Soruşturmayı yürüten yetkililerin verdiği bilgilere göre, internetten bomba yapımına ilişkin materyalleri indiren şüpheliler, Almanya'da yılbaşında kullanılan fişeklerden patlayıcı madde elde etmeye çalıştı. Ayrıca açıklamada şüphelilerin İngiltere'den bomba düzeneği sipariş ettiğine de yer verildi. İddialar arasında, gözaltına alınan üç kişiden birinin aracını kalabalığın üzerine sürebilmek için sürücü kursuna gittiği de yer aldı.

Spiegel'in haberine göre şüphelilerden biri saldırı ile "çocukları hedef almamak kaydıyla olabildiğince çok sayıda kafiri" öldürmeyi planladıklarını kabul etti. Haberde ayrıca, şüphelilerin planlarını 2015 sonbaharında Almanya'ya geldikten sonra geliştirdikleri ve planları konusunda sohbet uygulaması "Telegram" üzerinden kimliği bilinmeyen kişilerden destek aldıkları iddia edildi.

dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Türk avukata yönelik tehditlerin arkasında Hessen polisi mi var?Türk avukata yönelik tehditlerin arkasında Hessen polisi mi var?
Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif ettiÖnce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

Önce kendini başkan ilan etti sonra 'siyasi rüşvet' teklif etti

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

ABD sansürsüz yayınladı! İşte ilk kez açıklanan UFO olayları

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

Brezilya'daki baraj çökmesi kabileyi de vurdu!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'

Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'

Son anda çıkardı! Korkunç anlar kamerada

Son anda çıkardı! Korkunç anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.