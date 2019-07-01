Schneider Electric CEO’su Glassdoor Top CEO listesinde

Sürdürülebilirlik konusunda uzun vadeli taahhütte bulunan Jean-Pascal Tricore, 2014'ten bu yana Global Compact France Başkanı ve UN Global Compact yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda diğer devlet, üniversite ve şirket yöneticileriyle birlikte cinsiyet eşitliğine yönelik UN #HeForShe Corporate IMPACT lideri.

Bu ödül, Schneider Electric’in kapsayıcı ve yetkilendirici bir kültür yaratma ve çalışanlarını inovasyon ve sürdürülebilirlik anlamında teşvik etme kararlılığını kanıtlıyor.

Schneider Electric, özellikle CEO onay oranı ve kültür ve değerler alanındaki güçlü performansla son yıllarda Glassdoor şirket puanlamasında istikrarlı bir yükseliş gösteriyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, sıralama 2018 yılı boyunca çalışanlar tarafından isimsiz ve gönüllü olarak verilen geri bildirimlere dayanılarak hazırlandı.

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, Glassdoor tarafından hazırlanan ve çalışanların değerlendirmelerine dayanan 2019 Top CEO listesinde Glassdoor Çalışanların Tercihi Ödülü’nü kazanan üst düzey yöneticilerden biri oldu.

- Glassdoor Top CEO listesi ile en beğenilen liderler seçildi

Dünyanın önde gelen iş ve çalışan arama sitelerinden olan Glassdoor, Kuzey Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışanların birlikte çalışmayı sevdiği üst düzey liderleri her yıl yayınladığı liste ile açıklıyor.

Glassdoor Top CEO listesi oluşturulurken çalışanların şirketleri hakkında görüşleri de derleniyor. Çalışanlardan, genel memnuniyet ve üst düzey yönetim gibi konuları da içerecek şekilde iş deneyimleri ile ilgili çeşitli etkenleri puanlamaları isteniyor.

- "Schneider Electric'i harika bir şirket yapan harika insanlardır"

Schneider Electric Yetenek ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tina Mylon, "Schneider Electric'i harika bir şirket yapan harika insanlardır. Çalışanlarımızın herkes için hayat, ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi anlamlı bir hedefimizin olduğunu görmeleri beni memnun ediyor. Aynı zamanda her yerde ve herkes için eşit fırsatlar yaratıyoruz. Böylece çalışanlarımız özel ve iş hayatlarını yönetmek için gereken karar hakkına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

