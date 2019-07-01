HABER

Schneider Electric CEO’su Glassdoor Top CEO listesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Schneider Electric üst Yöneticisi Jean-Pascal Tricoire, 2019 Top CEO listesinde Glassdoor Çalışanların Tercihi Ödülü’nü kazanan üst düzey yöneticiler listesinde yer aldı - Schneider Electric Yetenek ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tina Mylon: - "Çalışanlarımızın herkes için hayat, ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi anlamlı bir hedefimizin olduğunu görmeleri beni memnun ediyor"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, Glassdoor tarafından hazırlanan ve çalışanların değerlendirmelerine dayanan 2019 Top CEO listesinde Glassdoor Çalışanların Tercihi Ödülü’nü kazanan üst düzey yöneticilerden biri oldu.

Schneider Electric açıklamasına göre, Tricoire, çalışanların yüzde 94'ünün onayıyla "Top 100 CEO ABD Geniş Listesi"nde 54. sırada yer aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, sıralama 2018 yılı boyunca çalışanlar tarafından isimsiz ve gönüllü olarak verilen geri bildirimlere dayanılarak hazırlandı.

Schneider Electric, özellikle CEO onay oranı ve kültür ve değerler alanındaki güçlü performansla son yıllarda Glassdoor şirket puanlamasında istikrarlı bir yükseliş gösteriyor.

Bu ödül, Schneider Electric’in kapsayıcı ve yetkilendirici bir kültür yaratma ve çalışanlarını inovasyon ve sürdürülebilirlik anlamında teşvik etme kararlılığını kanıtlıyor.

Sürdürülebilirlik konusunda uzun vadeli taahhütte bulunan Jean-Pascal Tricore, 2014'ten bu yana Global Compact France Başkanı ve UN Global Compact yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. Kendisi aynı zamanda diğer devlet, üniversite ve şirket yöneticileriyle birlikte cinsiyet eşitliğine yönelik UN #HeForShe Corporate IMPACT lideri.

- Glassdoor Top CEO listesi ile en beğenilen liderler seçildi

Dünyanın önde gelen iş ve çalışan arama sitelerinden olan Glassdoor, Kuzey Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışanların birlikte çalışmayı sevdiği üst düzey liderleri her yıl yayınladığı liste ile açıklıyor.

Glassdoor Top CEO listesi oluşturulurken çalışanların şirketleri hakkında görüşleri de derleniyor. Çalışanlardan, genel memnuniyet ve üst düzey yönetim gibi konuları da içerecek şekilde iş deneyimleri ile ilgili çeşitli etkenleri puanlamaları isteniyor.

- "Schneider Electric'i harika bir şirket yapan harika insanlardır"

Schneider Electric Yetenek ve Çeşitlilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Tina Mylon, "Schneider Electric'i harika bir şirket yapan harika insanlardır. Çalışanlarımızın herkes için hayat, ilerleme ve sürdürülebilirlik gibi anlamlı bir hedefimizin olduğunu görmeleri beni memnun ediyor. Aynı zamanda her yerde ve herkes için eşit fırsatlar yaratıyoruz. Böylece çalışanlarımız özel ve iş hayatlarını yönetmek için gereken karar hakkına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Otomobil fiyatına tespihOtomobil fiyatına tespih
En güzel köpek seçildiEn güzel köpek seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jean-Pascal Tricoire Schneider Electric

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davasında karar günü

Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!

Muğla'da patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Domuz bağıyla bağlayıp, işkence yaptılar!

Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.