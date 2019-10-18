Schneider Electric, İnovasyon Tır'ı ile Bursa'daydı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in "İnovasyon Yolda" adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan "İnovasyon Tır'ı", Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, Türkiye’de enerji verimliliği, akıllı üretim ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere İnovasyon Yolda adlı bir etkinlik serisi düzenliyor. Bu kapsamda 7 şehirde, 8 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tır'ı 11 Ekim'de Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.

Schneider Electric, İnovasyon Tır'ı ve seminer programı ile Türkiye'den ihraç edilen her 2 otomobilden 1'inin üretildiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin akıllı üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ilişkin teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.

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Açıklamaya göre, son 12 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile birlikte kritik bir süreçten geçiyor. Yeni mobilite trendleri, bağlanabilirlik, otonom sürüş ve elektrifikasyon otomotiv endüstrisine yeni bir çehre kazandırırken şirketlerin tüm bu süreçleri verimli, güvenilir ve karlı bir şekilde yönetmeleri gerekiyor.