Schneider Electric, İnovasyon Tırı ile Eskişehir'deydi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric'in 7 şehirde, 8 farklı etkinlik ile endüstride dijital dönüşümü güçlendirecek "İnovasyon Yolda" adlı etkinlik serisi kapsamında yola çıkan "İnovasyon Tırı", Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) endüstrinin liderlerini bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin küresel çapta bilgi birikimi ve yenilikçi teknolojilerini Türkiye'ye taşıyan İnovasyon Tırı ve seminer programı buluşmasında yiyecek ve içecek sektöründe akıllı, güvenli ve sürdürülebilir üretim konusu masaya yatırıldı.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Türkiye'de enerji verimliliği, akıllı üretim ve dijital dönüşüm çalışmalarına güç katmak üzere "İnovasyon Yolda" adlı bir etkinlik serisi düzenliyor.

Bu kapsamda 7 şehirde, 8 noktada buluşmalar gerçekleştirmek üzere yola çıkan İnovasyon Tırı 7 Ekim’de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstrinin liderlerini bir araya getirdi. Schneider Electric, İnovasyon Tırı ve seminer programı ile yiyecek ve içecek sektöründe akıllı üretim ve dijital dönüşüm yolculuğuna ışık tutacak teknoloji ve yol haritalarını paylaştı.