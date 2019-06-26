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Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum'a ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Blum, uluslararası çapta gerçekleştirilen değerlendirme ile "2019 İnsan Kaynakları Direktörü" ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum, "2019 İnsan Kaynakları Direktörü" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum, uluslararası çapta gerçekleştirilen değerlendirme ile "2019 İnsan Kaynakları Direktörü" ödülünün sahibi oldu.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, bu yıl 24. kez düzenlenen "Yılın En İyi İnsan Kaynakları Direktörü Ödülleri"nde başarısını kanıtladı. Cadremploi, Morgan Phillips Hudson, Le Figaro Decideurs ve Fyte tarafından organize edilen törende, Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum, "2019 İnsan Kaynakları Direktörü Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Her yıl düzenlenen "İnsan Kaynakları Direktörü" ödülü, bu alanda uzmanlığı teşvik etmek üzere sunuluyor ve aynı zamanda şirketlerin gelişimine sundukları stratejik katkılarından ötürü İK direktörlüğü görevinin önemini vurguluyor.

- "Birbirinden güçlü adaylar vardı ve bu nedenle karar vermek çok zordu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morgan Philips Group Başkanı Samuel Tamagnaud, şunları kaydetti:

"Bu yıl, ödül için değerlendirilen birbirinden güçlü adaylar vardı ve bu nedenle karar vermek çok zordu. En güçlü aday olarak öne çıkan Olivier Blum ise ana ticari faaliyetlerinde ve ayrıca sunduğu ürünlerde ve coğrafi pozisyonlarda büyük bir dönüşüm geçiren bir şirketteki uluslararası kariyerine ek olarak, global ölçekte bir İK müdürünün nasıl olması gerektiğine dair önemli bir rol model... Fayda odaklı bir yaklaşım sergileyen, çalışan ilişkileri kuvvetli, ekipleriyle yakın bir çalışma yürüten, stratejik bir vizyon sağlayabilen ve yaşanan değişimlerde Schneider Electric iş arkadaşlarına liderlik eden Blum, görevini mükemmel bir şekilde yerine getirmekte ve 2019 İnsan Kaynakları Direktörü unvanını tam anlamıyla hak etmektedir."

Cadremploi Üst Yöneticisi (CEO) Thibaut Gemignani ise "Olivier Blum'a 2019 İnsan Kaynakları Direktörü ödülünü sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. İşletme alanındaki eğitiminden sonra Olivier Blum, 2014 yılında İK Müdürü olana kadar şirket bünyesinde farklı pozisyonlarda görev aldı. Stratejik ve faydacı bir yaklaşımla, CEO’luk göreviyle birlikte tam bir dönüşüm planına başladı. Şirketin ticari faaliyetleri ile tamamen uyumlu İK görevi vizyonu sayesinde kendisi, Schneider Electric bünyesinde yeni bir liderlik biçimine ilham verdi ve yeni bir kültürel referansın ortaya çıkmasını sağladı. Fransa dışında farklı ülkelerde 17 yıl boyunca aldığı görevler de bu global dönüşümün başarısını sağlamada yadsınamaz bir avantaj olmuştur." ifadelerini kullandı.

"2019 İnsan Kaynakları Direktörü" ödülünün sahibi Olivier Blum, kariyerine 1993 yılında Schneider Electric’in satış departmanında başladı. Blum, Satış Direktörü olmadan önce 7 yıl boyunca Fransa’da farklı satış departmanı pozisyonlarında görev aldı. 2001 yılında İcra Kurulu Sekreteri ve Global Şirket Programı Başkan Yardımcısı olarak tayin edilen Blum, 2003 yılında ise Alçak Gerilim Faaliyet Direktörü pozisyonunda görev almak için Çin’e gitti ve ardından 2006 yılında tüm Çin faaliyetleri için Strateji ve Pazarlama Baş Direktörü olarak görevlendirildi.

2008 yılında büyük bir dönüşüm yaşayan Hindistan’da operasyonlardaki büyümeyi hızlandırmak amacıyla Schneider Electric Hindistan’ın Genel Müdürü ve Ülke Başkanı konumuna getirildi. 2013 yılında ise Perakende Bölümü Üst Düzey Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Olivier Blum, Eylül 2014’ten beri İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev alıyor ve ayrıca İcra Kurulu üyeliğine devam ediyor.

Blum, Grenoble Ecole de Management’tan işletme derecesine de sahip bulunuyor.

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