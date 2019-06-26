Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum'a ödül

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum, "2019 İnsan Kaynakları Direktörü" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum, uluslararası çapta gerçekleştirilen değerlendirme ile "2019 İnsan Kaynakları Direktörü" ödülünün sahibi oldu.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, bu yıl 24. kez düzenlenen "Yılın En İyi İnsan Kaynakları Direktörü Ödülleri"nde başarısını kanıtladı. Cadremploi, Morgan Phillips Hudson, Le Figaro Decideurs ve Fyte tarafından organize edilen törende, Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum, "2019 İnsan Kaynakları Direktörü Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Her yıl düzenlenen "İnsan Kaynakları Direktörü" ödülü, bu alanda uzmanlığı teşvik etmek üzere sunuluyor ve aynı zamanda şirketlerin gelişimine sundukları stratejik katkılarından ötürü İK direktörlüğü görevinin önemini vurguluyor.

- "Birbirinden güçlü adaylar vardı ve bu nedenle karar vermek çok zordu"