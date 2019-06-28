HABER

Schneider Electric, "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

Schneider Electric, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nın düzenlediği "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katılım sağlayarak, başarı örneklerini katılımcılarla paylaştı

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında hizmet veren Schneider Electric, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğine katıldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, "İşimiz Türkiye Gücümüz Bursa" etkinliğinde yer aldı. Etkinlikte, Schneider Electric Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörü Gökhan İşbitiren, "Dijitalleşme ve Dijital Tesisler" başlıklı bir konuşma yaptı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İşbitiren, dijital dönüşüm çözümleri sayesinde Schneider Electric müşterilerinin sistemlerini güvenli, güvenilir, sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönettiğini belirterek, "Günümüzde enerji ve operasyonel verimlilik ihtiyaçları, hızla gelişen teknolojilerle birleşiyor ve yeni iş modelleri, müşteri deneyimleri ve beklentileri ortaya çıkıyor. Schneider Electric olarak bu değişimden kaynaklanan dijital dönüşüme küresel deneyimimizle liderlik ediyoruz. Bir yandan kurum içi sistemlerimizi hızla dijitalleştirirken bir yandan da müşterilerimizin dijitalleşme yolculuklarında onlara çözüm ortağı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İşbitiren, müşterilerine sundukları dijitalleşmenin mimari olan EcoStruxure ile enerji verimliliği anlamında en fazla potansiyeli olan 4 pazarda 6 farklı alanda çözümler sunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Endüstri şirketleri, enerji dağıtım şirketleri ve OSB’ler, tesisler ve bina yönetiminde alanında en iyi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Atlanta Havalimanı ve Mersin Hastanesi’nde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bu başarı hikayelerinden sadece birkaçı. Sonuç olarak dijital dönüşümün başarılı olabilmesi için ihtiyaçların doğru belirlenmesi, ölçeklenebilir sistemler tasarlanması, farklı sistemlerle entegrasyona açık sistemlerin tercih edilmesi ve çalışanlar ve yönetim kadrolarının yetkinliklerini artırılmasının yanında bakış açılarının da geliştirilmesi gerekiyor. Schneider Electric olarak uzmanlığımız ve teknolojimizle bunu sağlamada kurumların ve şirketlerin yanında yer almaya hazırız."

Öte yandan, etkinlikte BTSO yönetimi ve üyelerinin yanı sıra Bursa ve çevresinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileri de yer aldı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Şuhut’ta Başkan Vekili Us ve Belediye Meclis üyelerinden kapalı pazar yeri incelemesiŞuhut’ta Başkan Vekili Us ve Belediye Meclis üyelerinden kapalı pazar yeri incelemesi
Kaçak moloz dökenler belediye başkanına yakalanırsaKaçak moloz dökenler belediye başkanına yakalanırsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Schneider Electric

En Çok Okunan Haberler

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Cezaevinde isyan alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

HDP'de kurulan "sözde mahkemenin" detayları ortaya çıktı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi Deniz Yücel hakkında kararını verdi!

AYM'den Deniz Yücel kararı!

Hacı Bektaş Veli’nin Kapadokya’da kullandığı mescit 800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

800 yıl sonra gün yüzüne çıktı! İlk günkü gibi

İstanbul'da taksicilere yönelik operasyon başlatıldı!

İstanbul'da taksicilere operasyon!

OHAL Komisyonu 77 bin 900 başvuruyu karara bağladı

OHAL Komisyonu açıkladı! 28 Haziran itibarıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.