Schneider Electric, IT güç sistemlerine yenilikçi çözümler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonda uzman olan Schneider Electric, artan enerji ihtiyacı ve ortaya çıkan IT (Bilgi Teknolojileri) güç sistemleri problemlerine yenilikçi EcoStruxure mimarisiyle çözüm sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamada, günümüzde yaşanan teknolojik atılımın beraberinde birtakım problemleri de beraberinde getirdiği belirtildi.

Bunların en önemlisinin temiz ve sürekli enerji üretimi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Çünkü tüm bilişim cihazları elektrikle çalışıyor ve bu da elektriği üreten, ileten ve dağıtan enerji altyapısının stabilitesini çok daha ciddi bir noktaya çekiyor. Dolayısıyla iş sürekliliği üzerinde doğrudan etkiye sahip olan enerji üretimine dair altyapıya talep artıyor. 2035 yılına gelindiğinde IT güç tüketimi üzerindeki etkisinin, mutlak tüketim değeri 4 katına çıkacak olan elektrikli araçların etkisinin iki katı olacağı öngörülüyor." denildi.

Bu nedenle de IT sektörü çözüm sağlayıcılarının, IT sistemlerinden fazlasını sunmasının ve modernize güç ve enerji bileşenleri sağlamasının gerektiği aktarılan açıklamada, "Kısacası, kritik güç ekipmanlarının da geliştirilmesi gerekiyor. Böyle bir değişim kullanıcılar açısından güvenilirlik ve kullanılabilirlik sunmakla birlikte IT yoğun piyasalara satış yapan şirketlere yeni gelir getirici fırsatlar da sağlıyor." ifadesi kullanıldı.