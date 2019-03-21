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Schneider Electric, RLC Günleri’nde sponsor olarak yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:44 | Son Güncelleme

Schneider Electric, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği RLC Günleri’ne sponsor oldu ve yöneticileriyle birlikte etkinlikte yer aldı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin düzenlediği RLC Günleri’nde sponsor olarak yer aldı.

Schneider Electric açıklamasına göre, şirket, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği RLC Günleri’ne sponsor oldu ve yöneticileriyle birlikte etkinlikte yer aldı. Bu yıl 15. kez düzenlenen öğrenci etkinliği RLC Günleri’nde sektörün öncü firmaları binden fazla öğrenci ile bir araya geldi.

Genç yeteneklerin katılımı ile gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer “Yönetimin Liderleri” paneline katılarak hem Schneider Electric’i genç kuşağa tanıttı hem de panel sonrası öğrencilerin sorularını yanıtladı. Schneider Electric’in kariyerine yeni başlayacak mühendislerde aradığı en önemli özelliğin “öğrenmeye olan tutkunun asla sönmemesi” olduğunu belirten Tuncer, sektör fark etmeksizin başarılı olmanın tek yolunun müşteriyi anlamak ve yapılan işin katma değerini iyi kavramak olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında ‘Endüstri 4.0 ve EcoStruxure’ konulu seminerde dijital dönüşüm ve geleceğin trendlerinden bahseden Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Endüstriden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özalp ise öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Etkinliğin son günü Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan Karamık, ‘Milli ve Bağımsız Enerji Paneli’ne katılarak enerjideki dönüşümü ve bu dönüşüm yolculuğunda Schneider Electric’e düşen rolün büyüklüğünü vurguladı.

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Schneider Electric

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