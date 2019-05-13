İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, EcoStruxure uyumlu soğutma portföyünü, 30kW InRow DX çözümü ile genişlettiğini duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 300 milimetre yarı kabin formatında erişebilir olan bu veri Merkezi soğutma çözümü, pazara verimlilikte liderlik etmesi ve veri merkezlerinin yükselen yoğunluğuna karşı çözüm olması bekleniyor.

Veri merkezlerinin konsolidasyonu ve modernizasyonu doğrultusunda soğutma çözümlerinin daha küçük yer kaplayarak daha fazla soğutma kapasitesi vermesi ve anlık veri merkezi yüklerine göre esnek kabiliyeti ile adapte olabilmesi giderek ihtiyaç haline geldi.

Açıklamada, 30 kW InRow DX'in veri merkezlerinin yenilenmesi, güçlendirilmesi veya herhangi bir IT ortamı için ideal bir çözüm olacağı kaydedildi.

Güçlü kompakt ölçüsü ve enerji verimli dizaynı sayesinde InRow DX, gelecek nesil küçük ve orta ölçekli veri merkezleri için çok yönlü ve öngörülebilir soğutma sistemi olacağı belirtildi.

30kW InRow DX'in sağladığı faydaların bazıları şöyle sıralandı: