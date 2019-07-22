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Schneider Electric'in ortak projesine PEER Platinum sertifikası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Schneider Electric ve Duke Energy Renewables'in, Montgomery eyaletinde bulunan kamu güvenliği merkezine hizmet veren gelişmiş mikro şebeke projesi, PEER Platinum sertifikasına layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Enerji yönetimi ve otomasyonda faaliyet gösteren Schneider Electric ve Duke Energy Renewables'ın ortak yürüttüğü Montgomery eyaletinin kamu güvenliği merkezine (PSHQ) hizmet veren mikro şebeke projesi, PEER (Performance Excellence in Electricity Renewal) Platinum sertifikasının sahibi oldu.

Schneider Electric açıklamasına göre, Schneider Electric ve Duke Energy Renewables'ın beraber yürüttüğü mikro şebeke projesi, PEER Platinum sertifikası almaya hak kazandı. PEER, sistem performansının değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik Amerika'nın ilk kapsamlı, tüketici odaklı ve sonuç bazlı değerlendirme sistemi olma özelliği taşıyor.

Green Business Certification Inc. (GBCI) tarafından verilen PEER, enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımında sürdürülebilir performansın tanımlanması, özelliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çerçeve sunuyor. PEER sertifikasyonu sayesinde iki şirketin, Montgomery eyaletinde iki gelişmiş mikro şebeke kurulmasını içeren projelerinin sunduğu performans avantajları ve değer akışı da kabul görmüş oluyor.

Proje kapsamında Schneider Electric ve Duke Energy Renewable, Montgomery eyaletinde bulunan ve operasyonel süreklilik için enerjiye kesintisiz bir şekilde ihtiyaç duyan kritik binalar olan kamu güvenlik merkezi ve cezaevi için iki gelişmiş mikro şebeke sistemi kuruyor. Sistemler her yıl yaklaşık 3,3 milyon kilovatsaat güneş enerjisi (yaklaşık olarak 400 evin ihtiyaç duyduğu enerjiye eşit) ve 7,4 milyon kilovatsaat birleşik ısı ve enerji üretecek.

Proje dahilindeki bu iki tesisteki enerji üretiminin yıllık sera gazı emisyonlarını 3 bin 629 ton azaltacağı öngörülüyor. Bu gelişme, Montgomery eyaletinde yaşayanlar için daha temiz, daha güvenilir ve daha verimli enerji anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Akıllı Şebeke Ve Mikro Şebekeler Başkan Yardımcısı Mark Feasel, şunları kaydetti:

"GBCI değişen enerji piyasasını değerlendiriyor, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik alanında en iyi uygulamalara liderlik edenleri ödüllendiriyor. PEER sertifikasyonu süreci kesintisiz iyileştirme için bir yol haritası ve maksimum performans ve tasarruf sağlayan mikro şebekeler için referans kriterler sağlıyor. Sanayide elektrik sistemlerinin daha fazla enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik sağlayacak şekilde dönüştürülmesinin yolunu açan bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

- PEER kriterleri

PEER kriterleri sektördeki en iyi uygulamaları ödüllendirip yenilikçi stratejilerin uygulanmasını teşvik etmek üzere tasarlandı. Bu kapsamda PEER sertifikasyonu tüm gereksinimleri karşılayan ve sıra dışı performans sağlayan projelere veriliyor. Ayrıca PEER, operatörler için kesintisiz gelişim ve performans değerlendirmesine yönelik bir çerçeve sunuyor.

Daha yüksek verimlilik, daha az karbon emisyonu ve daha yüksek güç kalitesini mümkün kılan bir performans değerlendirmesi sağlayarak sistem performansının geliştirilmesi anlamda sektördeki paydaşlara yardımcı oluyor.

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