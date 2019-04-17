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Schneider Electric'ten düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak öneriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkanı Gilles Vermot Desroches: - "One Planet koalisyonu sürdürülebilir ve ekonomik fırsatların, işlerin ve inovasyonların yaratılması için önem taşıyor"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, One Planet Summit’te düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak öneriler sundu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, One Planet Summit’e destek veren kurumlar arasında yer aldı.

Bu sene Kenya Nairobi'de düzenlenen One Planet Summit, 4 yıl önce imzalanan Paris Anlaşması’ndan sonra atılan en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Etkinlik ana gündemi iklim değişikliğinden nüfusunun yüzde 65’i etkilenen ancak küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca 4'ünden sorumlu görülen Afrika oldu.

Zirvede güçlü bir rol alan Schneider Electric yöneticileri, şirketin temiz teknoloji çözümleri ile iklim konusundaki tutkusunu ve taahhütlerini önemli ölçüde hızlandırdığını açıkladı.

Schneider Electric sponsoru olduğu Marathon de Paris'in organizatörü ASO ile birlikte etkinlikten kaynaklanan emisyonları dengelemek ve yüzde 100 karbon nötrlüğü elde etmek için Geçim Desteği Fonlarına yatırım yapacağı Kenya'nın Doğu Embu Bölgesi'ne ziyaretleri destekleyecek. Geçim Desteği Fonu ise Hifadhi projelerini genişletmek için Climate Pal ile ortaklık yapacak.

Hifadhi projesi kapsamında mutfak ocakları ve ağaç tohumları dağıtılıyor. Böylece son 50 yılda neredeyse 10 kat küçülmüş olan Kenya'daki orman alanları güçlendiriliyor ve her gün sadece yemek için 20 kilogram odun taşıyan kadınlara ocak hediye ediliyor.

Çevre için günlük işleri daha verimli ve daha temiz hale getiren teknoloji de değişimi teşvik ediyor. Örneğin, güneş enerjili mutfak ocakları ve su pompaları zahmetli ve zaman alan ev işlerini hafifletmeye yardımcı olarak kadınların eğitim ve ekonomik fırsatları değerlendirmelerine olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkanı Gilles Vermot Desroches, "One Planet koalisyonu sürdürülebilir ve ekonomik fırsatların, işlerin ve inovasyonların yaratılması için önem taşıyor. Bu paradigma değişimini sağlamak için iklim değişikliğindeki sorumluluğumuzu kabul ediyoruz ve herkesin, her yerde eşit ve iyi bir yaşam sürmesi için iş dünyasının iklimsel, sosyal ve çevresel risklere karşı önlemler alabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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