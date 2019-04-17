Schneider Electric'ten düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak öneriler

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, One Planet Summit’te düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandıracak öneriler sundu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, One Planet Summit’e destek veren kurumlar arasında yer aldı.

Bu sene Kenya Nairobi'de düzenlenen One Planet Summit, 4 yıl önce imzalanan Paris Anlaşması’ndan sonra atılan en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Etkinlik ana gündemi iklim değişikliğinden nüfusunun yüzde 65’i etkilenen ancak küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca 4'ünden sorumlu görülen Afrika oldu.

Zirvede güçlü bir rol alan Schneider Electric yöneticileri, şirketin temiz teknoloji çözümleri ile iklim konusundaki tutkusunu ve taahhütlerini önemli ölçüde hızlandırdığını açıkladı.

Schneider Electric sponsoru olduğu Marathon de Paris'in organizatörü ASO ile birlikte etkinlikten kaynaklanan emisyonları dengelemek ve yüzde 100 karbon nötrlüğü elde etmek için Geçim Desteği Fonlarına yatırım yapacağı Kenya'nın Doğu Embu Bölgesi'ne ziyaretleri destekleyecek. Geçim Desteği Fonu ise Hifadhi projelerini genişletmek için Climate Pal ile ortaklık yapacak.