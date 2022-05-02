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Scholz: Barış sağlanmadan yaptırımlar kaldırılmayacak

02.05.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ile barış sağlanmadan Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi.

Scholz: Barış sağlanmadan yaptırımlar kaldırılmayacak

Scholz, Alman hükümetinin Ukrayna siyasetini de savundu.Almanya Başbakanı Olaf Scholz Alman kamu televizyonu ZDF'de hükümetin Ukrayna savaşında izlediği politikaya ilişkin soruları yanıtladı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan, Almanya'nın Ukrayna'ya ilişkin hedefinin, "Çatışmaların derhal sonlandırılması, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi ve askerlerini Ukrayna'dan çekmesi" olduğunu söyledi. "Rusya kazanmamalı, Ukrayna kaybetmemeli" diyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal etmesinin de asla kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların da Ukrayna ile barış sağlanmadan geri alınmayacağını ifade eden Scholz, "Ukrayna ile uzlaşma olmadan yaptırımları kaldırmayacağız" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal etmesinin ardından ateşkes ilan etmesi halinde de "çözüme ulaşılmamış" olacağını belirten Almanya Başbakanı, Putin'in kendi şartlarını dayatmadan Ukrayna ile uzlaşma sağlaması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin de uluslararası hukukun ihlali olduğunu tekrarladı.

İhtiyatlı siyaset

Ukrayna savaşı sırasında bazı kararları almakta yavaş kaldığı yönündeki eleştirileri de reddeden Başbakan Scholz, Alman hükümetinin izlediği siyaseti savundu. Almanya'nın müttefikleri ile koordinasyon içinde "Hep hızla karar verdim" diyen Scholz, "ihtiyatlı" bir siyaset izlediklerini söyledi.

Almanya ve diğer ülkelerin verdiği askeri ve mali desteğin, "Ukrayna ordusunun çok güçlü bir hasma karşı gerçekten başarılı bir tutum izlemesine ve uzun süre dayanmasına" katkı sağladığını belirten Scholz, Ukrayna'ya bu desteğin süreceğini de sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Scholz ayrıca, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya yapmayı planladığı ziyaretin Kiev tarafından "istenmediği" gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle, şimdilik Ukrayna'ya gitmeyi düşünmediğini vurguladı.

AFP,dpa,rtr / JD,ET

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
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