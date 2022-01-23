Scholz Biden’ın Davetini Geri mi Çevirdi?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimi azaltabilmek için geride kalan günlerde hızlanan diplomasi trafiğinden ciddi bir sonucun çıkmamasının ardından, gerilim artarak devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen Perşembe Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Cleverly ile yaptığı zirve sonrasında, Batılı müttefiklerin Ukrayna ihtilafında olası bir Rus saldırganlığına karşı ortak bir tavır ortaya koyacağını söylemişti. Ancak özellikle Almanya’nın Rusya’ya sert tepki konusunda çekincelerin sürdüğü ve Moskova‘yla diyaloğun sürdürülmesini savunduğu yorumları yapılıyor.

Koalisyon hükümetindeki en güçlü parti SPD’den çok sayıda siyasteçi hafta sonunda Rusya‘yla ticari ilişkilerin bozulmaması gerektiğini savunurken, Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Koramiral Schönbach, Hindistan’da bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmasında Rusya’nın Ukrayna topraklarına el koymak istediği iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirmiş, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin‘e saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Onun gerçekten arzuladığı bizim ona göz hizasında saygı göstermemiz. Muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek de kolay" ifadesini kullanmıştı. Almanya için en büyük tehdidin Çin olduğunu savunan Schönbach, "Almanya ve Hindistan’ın Çin’e karşı Rusya’ya ihtiyacımız var" diye konuşmuştu.

Bu sözlerin Alman basınına yansımasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Almanya‘nın Ukrayna Büyükelçisi Anka Feldhusen'i bakanlığa çağırarak Schönbach’ın ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ardından Alman Federal Savunma Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, Schönbach'ın açıklamalarının bakanlığın "İçerik veya söylem olarak hiçbir şekilde hiçbir pozisyonuna uymadığını" belirtti. Akşam saatlerinde de Schönbach, "Donanmaya ve Federal Almanya Cumhuriyeti'ne daha fazla zarar vermemek için istifa ediyorum" ifadesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bu arada Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'da Ukrayna’daki gelişmeleri kısa vadeli olarak bir araya gelerek görüşme davetini geri çevirdiği yönündeki iddalar da Berlin’de büyük yankı buldu. Der Spiegel dergisi, Alman başbakanlığındaki kaynaklara dayanarak verdiği bir haberde, Scholz'un İspanya ziyareti ve Almanya’daki Corona virüs vaka sayılarının yükselmesini neden göstererek, Biden’a vakti olmadığını ilettiği iddia edildi.

Söz konusu haberi yalanyan Beyaz Saray’dan yapılan bir açıklamada, "Davetin geri çevrildiği haberi yanlış ve uydurma. Her iki lider önümüzdeki Şubat ayında Washington’da bir araya gelecekler" denilirken, Alman hükümeti adına bir açıklama yapan bir sözcü de, Der Spiegel’in iddilarını yalanladı.

Ukrayna konusundaki gelişmeleri son olarak Cuma günü değerlendiren Scholz, Berlin'in Ukrayna'ya savunma amaçlı da olsa silah ihracatı yapmayacağını ve gerilimi azaltmak için diplomatik girişimleri aktif biçimde desteklediğini kaydetmişti.

