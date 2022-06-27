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Scholz: G20'yi sabote edemeyiz

27.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri Vladimir Putin'in de davetli olduğu G20 zirvesini boykot etmesi yönündeki çağrılara temkinli yanıt verdi.

Scholz: G20'yi sabote edemeyiz

Scholz, G20'yi sabote etmek istemediklerini söyledi. Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesinden oluşan G7'nin zirve toplantısına ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kasım ayında Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesine katılım konusunda kararını sonradan vereceğini söyledi.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'e konuşan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edildiği zirveyi boykot etmesi yönündeki çağrılara yanıt verdi. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin dünyadaki gelişmelerle ilgili önemli rol oynamaya devam edeceğini ve yakın iş birliğinin önemli olduğunu belirten Scholz, bu nedenle Almanya'nın G20'nin faaliyetlerini sabote etmek istemediğini ifade etti. Zirveye katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı yolculuk öncesinde ve güncel duruma göre vereceğini kaydeden Almanya Başbakanı, ev sahibi Endonezya'nın Putin'in yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de zirveye davet ettiğini hatırlattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da dün yaptığı bir açıklamada, G20 zirvesinde Putin ile aynı masada oturabileceği sinyali vermiş, "Kendisi hakkında ne düşündüğümüzü yüzüne söylemek de önemli" ifadesini kullanmıştı. Von der Leyen da G20'nin çok önemli bir platform olduğunu belirterek çalışamaz duruma getirilemeyeceğini vurgulamıştı. Dünya ekonomik gücünün yüzde 80'ini oluşturan G20 ülkeleri arasında G7 ülkelerine ek olarak Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan gibi ülkeler de yer alıyor.

G7'DEN RUS ALTININA AMBARGO KARARI ÇIKMAYACAK

Diğer yandan G7 zirvesinde Rusya'ya altın ambargosu konusunda karar çıkmayacağı belli oldu. Almanya Başbakanı Scholz, zirvede bu yönde bir ortak karar alınmayacağını belirterek konunun önce Avrupa Birliği (AB) içinde istişare edilmesi ve karara bağlanması gerektiğini kaydetti. G7 ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve İngiltere, Rusya'dan altın ithalatının durdurulması talebinde bulunmuştu.

Scholz, ayrıca G7 ülkelerinin dünyada hızla artan gıda fiyatları ve açlık krizlerine karşı bir eylem paketi ve mali yardımlar üzerinde anlaştığını belirtti. Paketin hacmiyle ilgili rakam vermeyen Scholz, ayrıca Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yoğun çaba harcandığını kaydetti.

AFP,rtr / BK,ET

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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