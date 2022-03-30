“Scholz Ruble Ödemeleri Konusunda Putin’le Uzlaşmadı”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın Rusya’dan gaz ithalatı ödemeleriyle ilgili görüştü. Rus basınında, ödemelerin Putin’in talep ettiği şekilde rubleyle yapılması hususunda görüşme kararı alındığı belirtilirken, Almanya’dan gelen açıklamadaysa, ödemelerin euro ile yapılmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Ukrayna’yı işgali nedeniyle bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalan Rusya lideri Putin geçen hafta yaptığı açıklamada, “hasım ülkelere” doğalgaz satışını sadece Rus para birimi ruble üzerinden yapmaya başlayacaklarını söylemişti. Almanya’nın dahil olduğu G-7 ülkeleriyse buna karşılık olarak, Rusya’dan enerji tedariki için ödemeleri euro ve dolar ile yapmaya devam edecekleri kararını Pazartesi günü açıklamıştı.

Rusya devlet haber ajansı TASS’ta yayınlanan haberde, Putin ile Scholz’un bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji satışı ödemelerinin rubleyle ödenmesi konusunda iki ülkeden uzmanların görüşmesi kararı alındığı belirtildi.

Reuters’ın Alman bir hükümet sözcüsünün açıklamalarına dayandırdığı haberine göreyse, Putin telefon görüşmesinde Scholz’a, ödemelerin rubleyle yapılması durumunda Almanya’nın Avrupalı ortakları ve ödemeler açısından hiçbir değişiklik olmayacağını söyledi. Sözcü, “Scholz konuşma sırasında bu prosedür üzerinde anlaşmadı; prosedürü daha iyi anlayabilmek için yazılı bir açıklama talep etti” ifadelerini kullandı.

