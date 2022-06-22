Scholz: Ukrayna'nın AB aday ülke olması için uğraşacağım

Scholz ayrıca "NATO ittifakının her metrekaresini savunacağız" dedi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çarşamba günü Federal Meclis'te hükümet açıklaması yaptı. Scholz Ukrayna'daki savaştan Rusya ile olan ilişkilere kadar birçok farklı konuda açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Avrupa Birliği (AB), G7 ve NATO zirveleri öncesinde konuşan Scholz, Perşembe günü başlayacak ve Ukrayna ile Moldova'nın AB'ye aday ülke statüsünün verilip verilmemesi konusunun da görüşüleceği AB zirvesinde, her iki ülkenin de aday ülke statüsü alabilmesi adına bütün üye ülkelerin "evet" demesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Scholz bunu "Avrupa'nın dönüm noktasına cevabı" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'nın yeniden inşası için söz

Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın yeniden inşası konusuna da değinen Başbakan Scholz, bu ülkeye yeniden inşa için uzun vadeli destek sözü verdi. Bunun kuşaklar boyunca sürecek bir görev olduğunu ifade eden Scholz, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeleri kalkındırmak için verdiği ekonomik yardım olan Marshall Planı gibi milyarlarca euro ve dolar hacminde bir plana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Scholz, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi meselesinin haftaya Almanya'da yapılacak G7 zirvesinde de ele alınması gerektiğini söylerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bu toplantıya davet edildiğini belirtti. Scholz, Almanya'nın G7 başkanlığının bir parçası olarak yeniden yapılanma konusunda "üst düzey bir uluslararası uzman konferansı" düzenleyeceğini duyurdu.

"NATO bölgesinin her metrekaresini savunacağız"

NATO ülkelerinden ittifakın doğusunda yer alan ülkelere de seslenen Scholz, onları Rusya'dan korumak için verdikleri desteğin devam edeceğine söz verdi. Scholz, "İttifak bölgesinin her metrekaresini savunacağız" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için yakın zamanda müzakereler beklemediğini ifade eden Scholz, "Gerçek şu ki, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerden çok çok uzağız" dedi. Scholz bunun sebebinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "dikte edilmiş bir barış olasılığına hâlâ inanması" olduğunu ifade etti.

Scholz, Rusya'nın "Ukrayna halkına, masum kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü" söyleyerek bunun "barbarca bir suç" olduğunu belirtti. Scholz Almanya'nın bu nedenle Ukrayna'ya "mali, ekonomik, insani, siyasi ve silahların teslimi" konularında destek olacağını ve bunun Ukrayna'nın Almanya'nın yardımına ihtiyacı olduğu sürece yapacağını söyledi.

Rusya ile siyasi olarak ayrı yollar

Başbakan Scholz konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Almanya ve Rusya'nın uzun bir süre siyasi olarak ayrı yollara gideceğini belirtti. Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki "agresif, emperyalist Rusya ile bir ortaklık öngörülebilir gelecekte düşünülemez" diyen Scholz, bu sözünden yanlış sonuçlara varılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Scholz, "NATO-Rusya Kurucu Senedini sonlandırmak akıllıca olmaz" dedi.

AFP,dpa / DÇÜ,TY

