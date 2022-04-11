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Scholz'dan Rusya'nın "iğrenç savaş suçlarına" kınama

10.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşen Almanya Başbakanı Scholz, Buça ve Ukrayna'nın diğer yerlerinde "iğrenç savaş suçları" işleyen Rusya'nın bu suçlarının cezasız kalmaması için çabalayacaklarını açıkladı.

Scholz'dan Rusya'nın "iğrenç savaş suçlarına" kınama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan'ın sözcü yardımcısı Christiane Hoffmann'ın verdiği bilgilere göre, Scholz görüşmede Rus ordusunun Buça ve Ukrayna'nın diğer yerlerindeki "iğrenç savaş suçlarını" kınadı. Ukraynalılara dayanışma ve destek sözü veren Scholz, federal hükümetin diğer uluslararası partnerleri ile birlikte bu suçların aydınlatılması, faillerin tespit edilmesi ve bu faillerin ulusal ve uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

Zelenskiy de görüşme ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ukrayna lideri, Almanya Başbakanı Scholz ile, "Rusya karşıtı yaptırımlar ile Ukrayna'ya savunma ve mali yardım" konularını görüştüğünü ifade etti.

Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Rusya'nın saldırılarına karşı Batı'nın yaptırımları artarken, Batılı liderler Kiev'e giderek Ukraynalı yetkililerle bizzat görüşüyor. Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avusturya Başbakanı Karls Nehammer'in Kiev'i ziyaretinin ardından Zelenskiy, Batı'dan Rusya'ya yönelik baskının artırılmasını ve Rusya petrolüne ambargo uygulanmasını talep etmişti.

Başkent Kiev yakınındaki Buça'dan Rus askerlerinin çekilmesi sonrasında geçen hafta çok sayıda sivilin cesedine rastlanmış, Ukrayna hükümeti ve Batılı ülkeler katliamdan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova, suçlamaları reddederek görüntü ve fotoğrafların sahte olduğunu, Ukrayna'nın sahnelediği bir propaganda ile karşı karşıya bulunulduğunu savunmuştu.

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