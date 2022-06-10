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Scholz'dan Sırbistan'a Rusya eleştirisi

10.06.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Scholz, Sırbistan'ın eğer Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorsa Rusya ile yakın ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Scholz'dan Sırbistan'a Rusya eleştirisi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Balkan ülkelerini kapsayan resmi ziyaretlerine Kosova'dan başladı. Başkent Priştine'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile biraraya gelen Scholz görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi.

Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı Kosova'nın net bir tutum almasını öven Scholz, Sırbistan'ın ise Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak istiyorsa Rusya ile yakın ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Scholz "Avrupa Birliği üyesi olmak isteyenlerin bununla bağlantılı tüm bir rejimi kendisi için kabul etmesi gerekir" diye konuştu. Scholz başka ülkelere karşı izlenen ortak siyasi çizginin ve Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği'nin Moskova'ya uyguladığı yaptırımların da buna dahil olduğunu belirtti.

AB'ye üye olmanın bunları belli ölçülerde üstlenmek anlamına geldiğini söyleyen Scholz şu anda üyelik sürecinde olan hiçbir ülkenin bu konularda yanılsamalara kapılmaması gerektiğini ifade etti. Scholz "Şunun bilinmesi önemli: Avrupa'ya giden yol Avrupa'ya doğru giden yoldur" dedi.

Kosova'nın bağımsızlığını Sırbistan tanımıyor

Kosova ile Sırbistan arasında yıllardır çözüme kavuşmayan siyasi çatışma her iki ülkenin de Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini olumsuz etkiliyor. Sırbistan, geçmişte kendisine dahil olan Kosova bölgesini bağımsız devlet olarak tanımıyor.

Sırbistan 2014 yılından bu yana Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini sürdürüyor. Sırp hükümeti reformlar konusunda istekli olmadığı için müzakerelerde ilerleme kaydedemiyor. Sırbistan aynı zamanda Rusya ve Çin ile iyi ilişkilere sahip. Belgrad, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Rusya ile olan iyi ekonomik ilişkilerini bozmamak için katılmak istemiyor. Ülke hemen hemen tüm doğal gazını Rusya'dan temin ediyor.

Uzun yıllardır AB'ye "potansiyel" aday ülke statüsünde bulunan Kosova'nın Başbakanı Kurti de ortak basın toplantısında adaylık statüsü için resmi başvuruyu bu yıl içinde yapacaklarını söyledi.

Sırbistan'ın yanı sıra AB üyesi olan Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Kıbrıs da Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. Adaylık statüsü kararı, 27 üye ülkenin oybirliğiyle alındığı için Kosova'ya AB yolu da şu anda kapalı durumda.

Kosova'nın üyeliği için iyimser mesajlar

Scholz Kosova'nın AB üyelik sürecinde "yeni bir umut ve beklenti işareti" ortaya konması gerektiğini söyledi. Scholz Kosova'nın üyelik perspektifini ciddi bir biçimde arzuladığını ve bunun gerçekleşmesi için de "gerçekçi bir şansa" sahip olduğunu ortaya koymak gerektiğini belirtti.

Scholz, Kosova ile Sırbistan arasındaki sorunların çözümü için AB öncülüğünde başlatılan diyaloğun da ilerleme kaydetmesi ve iki ülkenin "kapsayıcı, kalıcı bir anlaşmayla bölgesel istikrara da katkı sunan siyasi bir çözüm bulması gerektiğini" söyledi.

AFP, dpa / EC, SSB

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