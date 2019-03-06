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Schubert'in "Die Winterreise" eserinin Türkiye prömiyeri gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 23:45 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Shenyang ve Borusan Quartet “Die Winterreise” eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Avusturyalı besteci Franz Peter Schubert'in "Kış Yolculuğu" anlamına gelen dünyaca ünlü eseri "Die Winterreise" müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Orijinali piyano ve vokal için yazılmış olan eserin Türkiye prömiyeri, Şangay Operası'nın daimi sanatçısı bas bariton Shenyang ve Borusan Quartet tarafından gerçekleştirdi.

Shenyang, İş Sanat Konser Salonu'ndaki konserde, Schubert'in Wilhelm Müller tarafından yazılan yirmi dört şiiri bestelediği "Die Winterreise" adlı lied albümünü seslendirdi.

Sanatçıya Esen Kıvrak, Özgür Baskın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ'dan oluşan Türkiye'nin ödüllü yaylı dörtlüsü Borusan Quartet eşlik etti.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyleyen sanatçı, konserin sonunda, "Belki bir dahaki sefere Türkçe bir eseri seslendiririm. Hem bugün hep hüzünlü parçalar vardı. Gelecek sefer daha neşeli bir şeyler de olsun isterim." diye konuştu.

Eseri ilk defa Şangay Senfoni Salonu'nda özel olarak yorumlayan Shenyang, 2007'de "BBC Cardiff Singer of the World" yarışmasını kazandıktan sonra son 10 senenin en popüler opera sanatçıları arasına girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Borusan Quartet "Die Winterreise" İş Sanat Konser Salonu Shenyang

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