Schumer’dan Kongre Saldırganlarına Uçuş Yasağı Getirme Çağrısı

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, geçen hafta ABD Kongresi’ne baskın düzenleyen Başkan Donald Trump’ın destekçilerine uçuş yasağı getirilmesi gerektiğini söyledi. Schumer, bu kişilerin ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Schumer düzenlediği basın toplantısında, Amerikalı yetkililerin, olaylar sırasında Kongre binasında içinde bulunan kişileri federal “uçuş yasağı” listesine alması gerektiğini savundu.

Demokrat senatör, “Aynı isyancıların uçağa binip daha fazla şiddet ve zarara yol açmasına izin veremeyiz” dedi.

Schumer, konuyu FBI Başkanı Christopher Wray’le görüştüğünü de bildirdi.

Başkent Washington’da geçen hafta Çarşamba günü binlerce Trump destekçisi Kongre binasını bir süreliğine işgal etmiş ve olaylar sırasında Kongre üyeleri güvenli mekanlarda koruma altına alınmıştı. Olaylar, Kongre’nin 3 Kasım seçimlerinin sonucunu tescil etmek için toplandığı gün yaşanmıştı. Başkan Trump, Demokrat aday Joe Biden’a karşı kaybettiğinin açıklanmasının ardından sonuçları kabul etmemiş ve seçimlere hile karıştırıldığını iddia etmişti.

Schumer gazetecilere açıklamasında, Kongre’yi işgal eden aynı kişilerin birçoğunun 20 Ocak’ta yapılacak yemin töreni öncesindeki günlerde Washington’a geri gelme tehlikesinin bulunduğuna da dikkat çekti.

