HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Schwarzenegger’dan Kongre Saldırısına Nazi Dönemi Benzetmesi

Schwarzenegger’dan Kongre Saldırısına Nazi Dönemi Benzetmesi

11.01.2021 22:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Schwarzenegger’dan Kongre Saldırısına Nazi Dönemi Benzetmesi

Eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, ABD Kongre binasındaki şiddet olaylarını kınayan bir video mesajı yayınladı. Eski aktör sert ifadeler kullandı

Eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, ABD Kongre binasındaki şiddet olaylarını kınayan bir video mesajı yayınladı. Schwarzenegger, Nazi dönemi sonrası Avusturya'daki çocukluğuna samimi göndermeler içeren duygusal mesajında, “Başkan Donald Trump'ı, yalanlarıyla isyanı kışkırtmakla” suçlayarak kınadı.

“Terminator” filmindeki rolüyle tüm dünyada tanınan 73 yaşındaki eski aktör Schwarzenegger, Pazar günü yayınladığı yedi dakikalık bir videoda, "Başkan Trump, bir seçimin, üstelik adil bir seçimin sonuçlarını değiştirmeye çalıştı. İnsanları yalanlarla yanıltarak bir darbe arayışına girdi" dedi.

Kongre’ye yapılan saldırıyı Naziler’in Yahudiler’e yönelik şiddetiyle karşılaştıran Schwarzenegger, "Kalabalık sadece Kongre binasının camlarını parçalamakla kalmadı. Varlığını kesin kabul ettiğimiz idealleri de paramparça etti" dedi.

Eski Cumhuriyetçi Schwarzenegger, Avusturya’daki çocukluğuna göndermede bulunarak, "Babam ve komşularımız da yalanlarla yanıltıldı ve bu tür yalanların nereye gittiğini biliyorum" diye konuştu.

Schwarzenegger, "ilkesizle" suçladığı bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi. Cumhuriyetçi eski vali, geçen Çarşamba günü yaşanan olayların bir daha asla tekrarlanmaması için yeni yasaların geçirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Eski Vali, beyazların üstünlüğünü savunan Proud Boys grubunu da Naziler’e benzetti.

Schwarzenegger başrolünü oynadığı, 1982 yapımı Barbar Conan filminde kullanılan kılıcı da gösterdi; eline aldı; "Bir kılıcı ateşte ne kadar döverseniz, o kadar güçlü hale gelir; bizim demokrasimiz bu kılıcın çeliği gibidir, sertleşmesi için ne kadar darbe alırsa o kadar güçlü olur. Demokrasimiz de savaşlarla, adaletsizlikler ve isyanlarla darbe aldı" ifadelerini kullandı.

Schwarzenegger, "Son günlerdeki olaylarla sarsılmış olsak da daha güçlü olacağımıza inanıyorum, çünkü neyin kaybedilebileceğini şimdi anlıyoruz "dedi.

Schwarzenegger, 2016'daki bir açıklamasında ABD’de doğmuş olsaydı başkanlığa aday olacağını söylemişti. Ancak sonradan vatandaş olanlar ABD başkanı olamıyor.

Beyaz Saray, Pazar gecesi Twitter’da yayınlanan video ile ilgili yorum yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Rusya'da kamyon askeri araçların arasına daldıRusya'da kamyon askeri araçların arasına daldı
Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Son dakika: Kritik Moskova zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

ABD, Küba'yı yeniden 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi

ABD'den flaş Küba hamlesi! Yine listeye aldılar

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

Ülkedeki korona vakaları OHAL ilan ettirdi

DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi

DSÖ'den korkutan mutasyon açıklaması

Biden'dan yemin töreniyle ilgili çok net açıklama: Korkmuyorum

Dışarıda yemin etmekten korkuyor mu? Açıklama geldi

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

FBI: ABD'nin 50 eyaletinin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor

Rusya'da kamyon askeri otobüslerin arasına girdi: 4 ölü, 45 yaralı

Rusya'da kamyon askeri araçların arasına daldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.