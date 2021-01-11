Schwarzenegger’dan Kongre Saldırısına Nazi Dönemi Benzetmesi

Eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, ABD Kongre binasındaki şiddet olaylarını kınayan bir video mesajı yayınladı. Schwarzenegger, Nazi dönemi sonrası Avusturya'daki çocukluğuna samimi göndermeler içeren duygusal mesajında, “Başkan Donald Trump'ı, yalanlarıyla isyanı kışkırtmakla” suçlayarak kınadı.
“Terminator” filmindeki rolüyle tüm dünyada tanınan 73 yaşındaki eski aktör Schwarzenegger, Pazar günü yayınladığı yedi dakikalık bir videoda, "Başkan Trump, bir seçimin, üstelik adil bir seçimin sonuçlarını değiştirmeye çalıştı. İnsanları yalanlarla yanıltarak bir darbe arayışına girdi" dedi.
Kongre’ye yapılan saldırıyı Naziler’in Yahudiler’e yönelik şiddetiyle karşılaştıran Schwarzenegger, "Kalabalık sadece Kongre binasının camlarını parçalamakla kalmadı. Varlığını kesin kabul ettiğimiz idealleri de paramparça etti" dedi.
Eski Cumhuriyetçi Schwarzenegger, Avusturya’daki çocukluğuna göndermede bulunarak, "Babam ve komşularımız da yalanlarla yanıltıldı ve bu tür yalanların nereye gittiğini biliyorum" diye konuştu.
Schwarzenegger, "ilkesizle" suçladığı bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin de eylemlerinden sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi. Cumhuriyetçi eski vali, geçen Çarşamba günü yaşanan olayların bir daha asla tekrarlanmaması için yeni yasaların geçirilmesi gerektiğini de kaydetti.
Eski Vali, beyazların üstünlüğünü savunan Proud Boys grubunu da Naziler’e benzetti.
Schwarzenegger başrolünü oynadığı, 1982 yapımı Barbar Conan filminde kullanılan kılıcı da gösterdi; eline aldı; "Bir kılıcı ateşte ne kadar döverseniz, o kadar güçlü hale gelir; bizim demokrasimiz bu kılıcın çeliği gibidir, sertleşmesi için ne kadar darbe alırsa o kadar güçlü olur. Demokrasimiz de savaşlarla, adaletsizlikler ve isyanlarla darbe aldı" ifadelerini kullandı.
Schwarzenegger, "Son günlerdeki olaylarla sarsılmış olsak da daha güçlü olacağımıza inanıyorum, çünkü neyin kaybedilebileceğini şimdi anlıyoruz "dedi.
Schwarzenegger, 2016'daki bir açıklamasında ABD’de doğmuş olsaydı başkanlığa aday olacağını söylemişti. Ancak sonradan vatandaş olanlar ABD başkanı olamıyor.
Beyaz Saray, Pazar gecesi Twitter’da yayınlanan video ile ilgili yorum yapmadı.