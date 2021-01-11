Schwarzenegger’dan Kongre Saldırısına Nazi Dönemi Benzetmesi

Eski California Valisi Arnold Schwarzenegger, ABD Kongre binasındaki şiddet olaylarını kınayan bir video mesajı yayınladı. Schwarzenegger, Nazi dönemi sonrası Avusturya'daki çocukluğuna samimi göndermeler içeren duygusal mesajında, “Başkan Donald Trump'ı, yalanlarıyla isyanı kışkırtmakla” suçlayarak kınadı.

“Terminator” filmindeki rolüyle tüm dünyada tanınan 73 yaşındaki eski aktör Schwarzenegger, Pazar günü yayınladığı yedi dakikalık bir videoda, "Başkan Trump, bir seçimin, üstelik adil bir seçimin sonuçlarını değiştirmeye çalıştı. İnsanları yalanlarla yanıltarak bir darbe arayışına girdi" dedi.

Kongre’ye yapılan saldırıyı Naziler’in Yahudiler’e yönelik şiddetiyle karşılaştıran Schwarzenegger, "Kalabalık sadece Kongre binasının camlarını parçalamakla kalmadı. Varlığını kesin kabul ettiğimiz idealleri de paramparça etti" dedi.

Eski Cumhuriyetçi Schwarzenegger, Avusturya’daki çocukluğuna göndermede bulunarak, "Babam ve komşularımız da yalanlarla yanıltıldı ve bu tür yalanların nereye gittiğini biliyorum" diye konuştu.