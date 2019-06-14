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SCO liderleri "Bişkek Deklarasyonu"nu imzaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi’nde ’Bişkek Deklarasyonu’ imzalandı.Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi’nde devlet başkanları tarafından ’Bişkek Deklarasyonu’ imzalandı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi’nde ’Bişkek Deklarasyonu’ imzalandı.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi’nde devlet başkanları tarafından ’Bişkek Deklarasyonu’ imzalandı. SCO Genel Sekreteri Vladimir Norov zirvede yaptığı açıklamada, örgütün gençlik hakları konusunda Birleşmiş Milletler sözleşmesi geliştirme girişimini de desteklediğini söyledi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı basın servisine göre, üye devletler SCO’nun 2018-2023 Uyuşturucu Karşıtı Stratejisinin uygulanması konusunda bir eylem planı ve Birleşmiş Milletler ile insani işbirliği konusunda bir belge olan, Örgütün SCO - Afganistan temas grubunun gelecekteki faaliyetleri hakkında yol haritasını benimseme niyetiyle ilgili olanı da dahil olmak üzere toplam 21 belge imzaladı.
Zirvenin ardından "Bişkek Deklarasyonu"nun imzalandığını ifade eden Norov, SCO’nun Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi ve Astana Uluslararası Finans Merkezi ile iş birliğini öngören memorandumların imzalandığını aktardı. Norov, Afganistan’da durumun iyileştirilmesi için SCO-Afganistan çalışma grubu için yol haritasının kabul edildiğini belirtti.
SCO başkanlığını şimdi Rusya devralacak. Liderler bir sonraki zirveyi Rusya’nın Chelyabinsk şehrinde 22-23 Temmuz 2020’de gerçekleştirmeyi kabul etti.

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