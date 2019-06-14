SCO Zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanından 6 öneri

Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi’nde konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, örgüte üye ülkeler arası işbirliğini güçlendirmeye yönelik 6 öneriyi öne sürdü.

Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) üye ve gözlemci ülkelerinin devlet ve hükumet başkanlarının katılımıyla 13-14 Haziran 2019 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi’nde, örgütün kurumsal olarak bölgedeki etkinliği, kurumsal gelişimi, internet ve bilgi güvenliği, ulaşım, lojistik, Afganistan’ı tehdit eden sorunlar ile mücadele ve güvenlik alanındaki iş birliği konularına ağırlık verildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi’nde konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, örgüte üye ülkeler arası işbirliğini güçlendirmeye yönelik 6 öneriyi öne sürdü. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, "SCO alanındaki ekonomik ve ulaşım koridorlarının gelişimini öngören anlaşmalar tasarlanmasını öneriyoruz. Ayrıca, tarımsal inovasyon ve ziraat konularına da önem vermemiz gerekiyor. Düzenli olarak ŞİÖ ülkeleri Ekonomik zirvesi yapılması çağrısında da bulunuyoruz, ilk zirveye Semerkant’ta ev sahipliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Şavkat Mirziyoyev, örgüt ülkelerin parlamentolar arası görüşmelerinin tekrar canlandırılması ve üye ülkelerin inovasyon ve siber güvenlikten sorumlu kurumları arası zirve toplantıları yapılması konusunda da öneride bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı son olarak turizm konusunu ele alarak, SCO alanında kültürel miras tanıtım etkinliklerini arttırmayı ve her yıl bir şehri Şanghay İşbirliği Örgütü kültür ve turizm başkenti olarak belirtmeyi öne sürdü.

