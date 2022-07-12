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Scooter kazasında hayatını kaybeden Dilara Gül ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı! '1 ay sonra ABD'ye gidecekti'

12.07.2022 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de 23 yaşındaki Dilara Gül, scooter ile giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Gül, Maltepe'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gül ailesinin bir yakını, "Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Şişli'de Halaskargazi Caddesi’nde saat 00.10 sıralarında, scooter ile giderken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Dilara Gül’ün ölümüyle sonuçlanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, scooter ile sağ şeritten ilerleyen Dilara Gül’ün yolu keserek sola döndüğü, bu sırada Hakan Akçelik idaresindeki otomobilin hızla gelerek Gül’e çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle scooter üzerindeki Dilara Gül, metrelerce uzağa düşüyor. Çevredeki vatandaşların da Gül’ün yardımına koştuğu görülüyor.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Dilara'ya çarpan otomobil sürücüsü Hakan Akçelik gözaltına alındı. Hakan Akçelik, polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DİLARA GÜL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Maltepe Mimar Sinan Camii'nde Dilara Gül için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı için camide toplananlar gözyaşı döktü Dilara Gül'ün babası Arif Gül kızının naaşının başından ayrılmadı.

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Dilara Gül'ün amcaları ve kardeşi tabutu başında, taziyeleri kabul etti. Dans okulundan arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Dilara Gül'ün naaşı Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere götürüldü. 

'1 AY SONRA ABD'YE GİDECEKTİ'

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Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya "Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu. Gerçekten sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Çok erken yaşta canlar kayboluyor. Belki de bir anlık dikkatsizlik yüzünden gencecik, bir dünya hayali olan, o hayalleri için savaşan bir genç kızımız aramızda değil" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Şişli
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